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Venezuela confirmó su salida definitiva de la Corte Penal Internacional: los motivos de la decisión

Tras la aprobación en el Parlamento y la ratificación ante la ONU, el gobierno caribeño desconoció formalmente la jurisdicción del tribunal de La Haya. Denuncian parcialidad, vasallaje político y la utilización del organismo como una herramienta de persecución en medio de las causas abiertas por crímenes de lesa humanidad.

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Corte Penal Internacional (CPI)
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El gobierno de Venezuela formalizó su retirada definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI) al notificar oficialmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que deja de reconocer la jurisdicción del tribunal. La medida se tomó bajo el argumento de que el organismo internacional actúa con un sesgo político centrado en países del sur global y vulnera la soberanía nacional.

El canciller Félix Plasencia transmitió la postura al secretario general de la ONU, António Guterres, por indicación directa de Delcy Rodríguez. La decisión constituye el desenlace de un proceso parlamentario que en diciembre pasado había aprobado la derogación del Estatuto de Roma en el Legislativo venezolano, tras el posterior cierre de la oficina técnica de la CPI en Caracas.

Desde el oficialismo venezolano calificaron el accionar del tribunal como un mecanismo de instrumentalización de la justicia y “lawfare”, asegurando que la institución no brindó garantías de equidad en sus procesos. Por su parte, la Fiscalía de La Haya sostenía las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad atribuidos a funcionarios y fuerzas de seguridad cometidos desde el año 2017.

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