Aerolíneas Argentinas presentó un avión temático de la Selección y Messi para el Mundial 2026:

Aerolíneas Argentinas presentó un avión temático de la Selección y Messi para el Mundial 2026. Foto: Aerolíneas Argentinas.

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Aerolíneas Argentinas dio a conocer un avión intervenido especialmente en homenaje a la Selección Argentina y a Lionel Messi. La presentación se realizó en el Hangar 5 de Ezeiza, en un evento que marcó el inicio de las acciones de la compañía de cara al torneo que se disputará en Norteamérica.

Avión temático de la Selección de Aerolíneas Argentinas: un diseño inspirado en la camiseta y las tres estrellas

El avión fue presentado bajo el nombre “#ElAviónMásArgentinoDelMundo” y exhibe un diseño completamente personalizado con referencias al equipo campeón del mundo. La aeronave luce una estética dominada por los colores celeste y blanco, con elementos gráficos que remiten a la camiseta oficial de la Selección, desarrollada por Adidas. Uno de los focos del diseño es el icónico número 10, asociado a Lionel Messi.

También aparecen las tres estrellas que representan los títulos mundiales de Argentina, integradas como parte central del diseño visual del avión.

Aerolíneas Argentinas presentó un avión temático de la Selección y Messi para el Mundial 2026. Foto: Aerolíneas Argentinas.

Entre los detalles más llamativos se destaca la presencia de la cinta de capitán sobre los motores, mientras que la cola del avión incorpora una intervención simbólica que remite al liderazgo dentro del campo de juego.

Vuelos especiales y operativo reforzado para el Mundial 2026

Como parte del operativo para acompañar la competencia, Aerolíneas Argentinas confirmó vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, donde la Selección disputará partidos de la fase de grupos.

Además, la aerolínea reforzará su operación hacia Miami, con vuelos diarios desde Buenos Aires en distintos horarios, anticipando un fuerte flujo de hinchas argentinos durante el torneo. Según la compañía, el avión temático comenzará a volar en rutas internacionales hacia distintos destinos de América y Europa, llevando la imagen de la Selección en plena previa mundialista.

Mundial 2026: cuánto sale viajar a ver a la Selección

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá también generó debate por el alto costo de las entradas. Un informe de The Economist señaló que esta edición ya se ubica entre las más caras de la historia en términos de acceso para el público.

Mundial 2026: cuánto sale viajar a ver a la Selección. Foto: REUTERS

Los valores promedio rondan los 200 dólares para la fase de grupos, mientras que las entradas más económicas para la final alcanzan los 2.000 dólares o más, según la estimación del medio británico.

La FIFA implementó un sistema de precios dinámicos en el que los valores pueden aumentar según la demanda y habilitó además un mercado oficial de reventa con comisión del 15% para ambas partes, tanto comprador como vendedor.