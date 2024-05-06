Eugenia Quevedo.

La plataforma de streaming Spotify ha revelado su lista de artistas RADAR del mes, y entre los destacados se encuentra la talentosa cantante de cuarteto, Eugenia Quevedo. Esta distinción no solo es un reconocimiento a su talento y dedicación, sino también un testimonio del crecimiento imparable del género en la escena musical local.

Eugenia Quevedo, junto a Valentina Márquez y Magui Olave, ha sido seleccionada para representar al emblemático género del cuarteto en el programa RADAR de Spotify. Esta iniciativa, que abarca 50 mercados, tiene como objetivo principal apoyar y promover el desarrollo de artistas emergentes en todo el mundo.

Eugenia Quevedo. Foto: prensa

Eugenia Quevedo. Foto: prensa

El cuarteto, género que ha experimentado un crecimiento excepcional en los últimos años, ha encontrado en Eugenia Quevedo una de sus máximas exponentes. Con un aumento del 165% en sus streams en el último año y más de 800,000 oyentes mensuales, Quevedo se ha convertido en la cantante de cuarteto más destacada en la actualidad.

Spotify ha demostrado su compromiso con el talento emergente al proporcionar orientación personalizada a cada artista RADAR de Latinoamérica, con el objetivo de ampliar su presencia en plataformas digitales y llegar a audiencias locales, regionales y globales. Además, en asociación con Meta y sesh, Spotify ofrecerá mentorías y estrategias personalizadas para impulsar el crecimiento y la retención de la base de fans de cada artista RADAR.

El reconocimiento de Eugenia Quevedo como Artista RADAR es motivo de orgullo para FaroLatino, la distribuidora digital de música que representa a la talentosa artista. Su música y sus melodías cautivadoras continúan elevando la narrativa del cuarteto a otro nivel, consolidando su posición como una de las figuras más destacadas de la escena musical argentina.

Eugenia Quevedo.

Eugenia Quevedo.

Por su parte, el álbum «La Muela - LBC» en colaboración con La Banda de Carlitos ha sido nominado a Mejor Álbum Artista de Cuarteto en los prestigiosos Premios Gardel 2024. Este reconocimiento es un testimonio del excepcional talento y la creatividad de Eugenia Quevedo, consolidándola aún más como una figura destacada en la escena musical argentina.

Descubre más sobre Eugenia Quevedo y su música en la playlist exclusiva de Spotify “This Is Eugenia Quevedo”, así como en la lista “RADAR Al Sur”, donde podrás conocer a las artistas destacadas de este mes.

Eugenia Quevedo: su trayectoria y las próximas fechas

Eugenia Quevedo, conocida artísticamente como “La Muela”, nació el 5 de febrero de 1992 en la provincia de San Luis, aunque su espíritu y su arte están arraigados en la esencia cordobesa. Su infancia transcurrió entre San Luis y el barrio Altamira de la capital de Córdoba, donde comenzó a gestarse su pasión por la música.

Eugenia Quevedo. Foto: prensa

Eugenia Quevedo. Foto: prensa

Decidida a perseguir sus sueños, Eugenia se trasladó a Buenos Aires a una temprana edad para dedicarse por completo a su carrera musical. A los 20 años, dejó su hogar en Córdoba y se instaló en la bulliciosa capital argentina para grabar su primer álbum, “Mi Sueño”, el cual vio la luz en 2014 bajo el sello cumbiero Leader Music.

Tras una etapa de crecimiento y aprendizaje, en 2016 Eugenia decidió emprender su camino como artista independiente. Su valentía y determinación se vieron reflejadas en su segundo álbum, “No Ha Sido Fácil”, el cual le valió una nominación en los prestigiosos premios Carlos Gardel y el reconocimiento como Mejor Álbum Nuevo Artista Tropical en 2017.

El camino de Eugenia en el mundo del espectáculo no comenzó con la música, sino que se remonta a su participación en realities televisivos desde una edad temprana. A los 13 años, se consagró ganadora en el programa “30 Segundos de Fama”, destacándose por su talento y carisma. Posteriormente, participó en programas como “Talento Argentino” y formó parte del equipo de Puma Rodríguez en “La Voz Argentina”, consolidando su presencia en la escena artística nacional.

Eugenia Quevedo. Foto: prensa

Eugenia Quevedo. Foto: prensa

En 2018, Eugenia recibió una invitación que marcaría un hito en su carrera: el reconocido músico Rubén “Keso” Pavón, de La Banda de Carlitos (LBC), la convocó para colaborar en el tema “Supiste Hacerme Mal”. Esta colaboración fue el inicio de una fructífera relación artística que la llevó a trabajar con destacadas agrupaciones y artistas del género, consolidándose como referente en la escena musical.

En enero de 2022, Rubén “Kesito” Pavón, líder de la banda, extendió a Eugenia la invitación para formar parte oficialmente de La Banda de Carlitos, lo que marcó un nuevo capítulo en su carrera. Desde entonces, Eugenia Quevedo ha demostrado su versatilidad y talento en innumerables colaboraciones, destacándose su reciente trabajo con la reconocida folclorista Soledad Pastorutti en el tema “Tus Botellas”, grabado en vivo en el Festival de Peñas de Villa María.

Con una trayectoria en constante ascenso y un talento indiscutible, Eugenia Quevedo, “La Muela”, continúa cautivando al público con su música y dejando una huella imborrable en la escena musical argentina.

⦁ El sábado 4 de mayo, Eugenia Quevedo estará en el Festival de Cuarteto en Córdoba, en el predio del estadio Mario Alberto Kempes

⦁ El viernes 7 de junio, La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo estarán en el Gran Rex. Entradas a la venta aquí.