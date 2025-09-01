Charly García realizará una colaboración con el artista británico Sting: el video del anuncio

Sting y Charly García. Foto: Instagram / charlygarcia.

La música, tanto a nivel nacional como internacional, recibió una noticia inesperada: Charly García y Sting anunciaron que trabajan juntos en un proyecto que se estrenará en octubre de 2025.

El anuncio se hizo a través de un video compartido por ambos artistas en redes sociales, donde se ve una ventana entreabierta con los sonidos de la ciudad y el texto “Charly García y Sting. October 2025”. El músico argentino acompañó la publicación con la frase “I’m doing in my way” (“Lo estoy haciendo a mi manera”).

El anuncio rápidamente generó repercusiones en el ámbito musical. Pedro Aznar y Fito Páez reaccionaron a la publicación, mientras que el pianista británico James Rhodes también dejó su comentario.

Aunque la colaboración resulta sorpresiva, no es del todo inesperada. Ambos artistas mantienen un vínculo desde hace décadas, que se remonta al concierto de Amnistía Internacional realizado en 1988 en el estadio de River Plate. Más recientemente, en febrero de 2025, Charly visitó a Sting en los camarines del Movistar Arena, tras un recital del británico junto a Dominic Miller y Chris Maas durante la gira Sting 3.0.

La aparición de Charly en un video promocional también se da en un momento en que el músico argentino volvió a ser protagonista en la agenda cultural: hace pocas semanas fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires con el título de doctor honoris causa, reconocimiento que lo destacó como “artífice de un patrimonio intangible que la universidad debe legitimar y proteger”.

Sting y Charly García. Foto: Archivo.

Además, la reedición del histórico disco de PorSuiGieco motivó una reunión informal de los integrantes del grupo creado en los años setenta y compuesto por Raúl Porchetto, León Gieco, Nito Mestre, Charly García y María Rosa Yorio.

De confirmarse, la unión entre Charly García y Sting significará el encuentro de dos leyendas de la música que, desde distintos universos, marcaron generaciones enteras. Además, su proyecto conjunto promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados del próximo año.

Sting fue demandado por sus excompañeros de la banda The Police

Por su parte, Sting atraviesa una etapa más compleja en lo personal. Según el diario británico The Sun, el exlíder de The Police fue demandado por sus excompañeros Andy Summers y Stewart Copeland, quienes reclaman “millones en derechos de autor perdidos”.

La acción legal se presentó ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, que también recibió una demanda contra la empresa del cantante, Magnetic Publishing Limited.