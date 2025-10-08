Es inminente: el Festival Jesús María confirmó lo que los fanáticos del folklore esperaban

La organización del Festival Jesús María realizó un anuncio que desató una ola de reacciones entre los fanáticos del folklore. Toda la información sobre el evento de música popular.

La organización confirmó la grilla de artistas. Foto: La Posta Digital

El Festival Jesús María es uno de los eventos más populares de la música argentina y la organización confirmó una noticia que causó furor en el folklore. A través de sus redes sociales oficiales, dieron a conocer la grilla completa de artistas de cara a su edición 2026.

El martes 8 de octubre por la tarde, la producción del Festival de Doma y Folklore “Jesús María” utilizó sus redes sociales oficiales para anunciar la grilla de artistas confirmados para la edición 2026 del evento. Entre los músicos más destacados se encuentran Jairo, El Chaqueño Palavecino, Los Palmeras, Abel Pintos, Los Nocheros, entre otros.

El evento es uno de los más importantes de la música popular argentina. Foto: Córdoba Turismo

El histórico festival durará desde el 8 al 18 de enero -la apertura será el 9- y los precios de las entradas se darán a conocer próximamente en la página oficial. “¡Y con ustedes, la tan ansiada, esperada, rogada grilla! ¡Los 60 del Festi se vienen con todo! Difícil elegir sólo una noche ¿no?“, escribieron en su cuenta de Instagram.

El festival reúne a los fanáticos de la música popular y una propuesta artística cargada de figuras del folklore. Además, cuenta con una gastronomía imperdible que se puede disfrutar dentro del predio. También las jineteadas: en el Campeonato Nacional e Internacional de la Jineteada habrá 75 montas por noche; en Campeonato Jinetes del Festival, 6 montas por noche; y en el Campeonato Color y Coraje, un total de 54.

Grilla de artistas del Festival Jesús María 2026: quiénes tocan

Jueves 8 de enero

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Damián Córdoba

Natalia Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los Palmeras

Q’ Lokura

Los 4 de Córdoba

Ángelo Aranda

Lautaro Rojas

DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera}

Los Trajinantes

Sant2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y la M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavídez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad Pastorutti

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Luca

Chequelo

Viernes 16 de enero

El Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero