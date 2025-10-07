Una figura de la música reveló que lo llamaron para producir el show de Milei: “Imaginen cuál fue mi respuesta”

Uno de los artistas más reconocidos de la música en Argentina contó el llamado que recibió para producir el show de Javier Milei. De quién se trata.

Javier Milei presentó su nuevo libro. Foto: REUTERS

Javier Milei presentó su libro La construcción del milagro en la noche del lunes 6 octubre en el Arena de Villa Crespo que contó con un espectáculo musical. Mientras se desarrollaba el evento, un importante artista argentino reveló que lo habían llamado para producir el show.

Se trata de Juanchi Baleirón, líder y cantante de Los Pericos, la histórica banda argentina fusión de reggae y rock. El artista utilizó su cuenta de Twitter para contar que se contactaron con él para producir el show de Milei.

"Me llamaron para producirlos ¿imaginen cuál fue mi respuesta?“, escribió Baleirón, quien se mostró muy activo en sus redes sociales, donde manifestó fuertes críticas hacia Milei por el show que brindó. ”Me preguntan por lo de anoche y la verdad que no sé por dónde empezar...“, expresó.

El cantante de Los Pericos reveló que lo llamaron para producir el show de Milei. Foto: Captura de pantalla

El show de Milei despertó todo tipo de reacciones en el arco político no solo de Argentina, sino a nivel mundial con diarios europeos haciéndose eco de lo que ocurrió en la noche del lunes. Además, las redes sociales fueron un canal para que mucha gente se exprese sobre la performance del presidente y allí apareció el testimonio de Baleirón, entre otros.