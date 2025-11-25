Denchulita presentó la versión en vivo de “Goteras”, su nueva canción

La cantautora Denise González Ferrario lanzó la versión en vivo de la canción realizada en Makena.

Denchulita. Foto: Instagram/denchulita

La cantautora Denise González Ferrario, más conocida como Denchulita, junto a su banda “El club de los intensos”, presentó la canción “Goteras”. El nuevo lanzamiento es la versión en vivo realizada en Makena, tras su publicación en las plataformas digitales.

“Goteras”, la nueva canción de Denchulita

“Goteras es una canción que fusiona folklore y rock. Encarna un mensaje sobre el perdón, las heridas sin sanar en los vínculos afectivos y lo plasma en la analogía de las goteras, de los techos a punto de romperse por la humedad acumulada”, explicó el artista.

“En esta pieza les entrego un gran pedazo de mi historia, de mis reflexiones sobre lo importante que es pedirse perdón”, completó Denchulita.

Denchulita nació en la Ciudad de Buenos Aires. En 2022 lanzó su primer sencillo “Norte”, que posteriormente fue nominado en el Festival de la Canción Argentina como mejor canción y mejor interpretación. Entre tanto, lanzó un EP de cuatro canciones y dos sencillos.

Denchulita & el club de los intensos