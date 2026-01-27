Jowell y Randy vuelven a la Argentina con un show en 3D en Tecnópolis: dónde comprar las entradas
Con visuales en 3D que parecen salirse de las pantallas y un recorrido por los hits que hicieron historia a lo largo del tiempo, los cantantes prometen un show increíble.
Después de años de espera, vuelve el perreo a la Argentina con Jowell & Randy. Los cantantes de reggaetón anunciaron su regreso al país con un show renovado y completamente innovador.
La cita, prevista para el próximo 14 de marzo, llega renovada con un concierto 3D en Tecnópolis: una experiencia única que promete revolucionar la música urbana a nivel mundial y romper esquemas. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma cafacces.com.
Vuelven con un show renovado
Con una energía arrolladora, un carisma inconfundible y una extensa lista de hits que atravesaron generaciones, Jowell & Randy se muestran más vigentes que nunca. En marzo regresan con un show totalmente renovado: una experiencia inmersiva en 3D que combina perreo, tecnología y una puesta en escena con un despliegue visual y sonoro inédito para la escena latina.
En esta oportunidad, los fanáticos del dúo podrán disfrutar de una puesta en escena de otro nivel, con visuales en 3D que parecen salirse de las pantallas y un recorrido por los hits que hicieron historia a lo largo del tiempo.
“Queríamos volver de una manera especial, diferente, con algo que el público argentino realmente se merece”, dijeron Jowell y Randy cuando presentaron el show en 3D en Argentina.
El regreso de los cantantes significa un regreso histórico y un show que promete hacerte vivir el reggaetón desde otro nivel.