Jowell y Randy vuelven a la Argentina con un show en 3D en Tecnópolis:

Jowell y Randy. Foto: Instagram/jowellyrandy

Después de años de espera, vuelve el perreo a la Argentina con Jowell & Randy. Los cantantes de reggaetón anunciaron su regreso al país con un show renovado y completamente innovador.

La cita, prevista para el próximo 14 de marzo, llega renovada con un concierto 3D en Tecnópolis: una experiencia única que promete revolucionar la música urbana a nivel mundial y romper esquemas. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma cafacces.com.

Vuelven con un show renovado

Con una energía arrolladora, un carisma inconfundible y una extensa lista de hits que atravesaron generaciones, Jowell & Randy se muestran más vigentes que nunca. En marzo regresan con un show totalmente renovado: una experiencia inmersiva en 3D que combina perreo, tecnología y una puesta en escena con un despliegue visual y sonoro inédito para la escena latina.

Jowell y Randy regresan a la Argentina. Foto: Instagram.

En esta oportunidad, los fanáticos del dúo podrán disfrutar de una puesta en escena de otro nivel, con visuales en 3D que parecen salirse de las pantallas y un recorrido por los hits que hicieron historia a lo largo del tiempo.

“Queríamos volver de una manera especial, diferente, con algo que el público argentino realmente se merece”, dijeron Jowell y Randy cuando presentaron el show en 3D en Argentina.

El regreso de los cantantes significa un regreso histórico y un show que promete hacerte vivir el reggaetón desde otro nivel.