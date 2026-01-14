La Joaqui, Seven Kayne, Mau y Ricky, Q’Lokura y Los Palmeras:

El evento coproducido por la revista especializada y la Ciudad de Buenos AIres Foto: GCBA

Se acerca uno de los eventos musicales más importantes del verano. La Ciudad de Buenos Aires y Billboard se unen para llenar de música la calurosa temporada en la capital argentina. La propuesta es simple: diversión al aire libre de la mano de los artistas más famosos del país.

Se tratará de un festival que tendrá lugar durante el 16 y 17 de enero en el Parque Berlín, en Avenida Dorrego y Avenida Figueroa Alcorta, Palermo. Iniciará a las 17 horas y estará finalizando alrededor de la medianoche.

Los artistas de cada día serán diferentes, por lo que se puede repetir la cita consecutivamente y disfrutar de shows especiales en cada oportunidad.

El festival de verano que explota Buenos Aires Foto: GCBA

¿Quiénes tocan en el Billboard Summer Festival?

La propuesta del viernes estará dominada por la música urbana. Dirán presente: La Joaqui, Lit Killah, FMK, Seven Kayne, Rosario Ortega, Alan Lez, Luana, Adollz y Nemi.

Por otro lado, el sábado se podrá disfrutar de: Mau Ricky, Los Palmeras, Q’Lokura, Tuli Acosta, SER, Camila Mercado y Aneley. Una propuesta que combina lo mejor de la cumbia nacional con artistas del pop internacional.

La artista dirá presente en el festival Foto: GCBA

El festival será único y permitirá disfrutar de un ambiente artístico de primer nivel en el corazón porteño. Será una fiesta que transforme los Bosques de Palermo y permita reencontrarse con el ritmo que une energía y entretenimiento.

El evento se enmarca dentro de la programación de verano en Buenos Aires, el ciclo que reúne propuestas de entretenimiento, recreativas, al aire libre y para todas las edades.

La entrada es libre y gratuita, pero la capacidad es limitada. No es necesario sacar reservas previas ni nada similar, pero si acercarse al parque un rato antes del comienzo para poder disfrutar de la mejor música al aire libre sin preocupaciones.

Bosques de Palermo. Foto Instagram @wowdeivid

Además, el predio contará con un espacio gastronómico con más de 14 opciones para merendar y cenar. Cabe destacar que no habrá venta de alcohol en el lugar, ya que se trata de un evento pensado para el disfrute familiar y el objetivo es mantener un ambiente seguro y cuidado.

¿Cómo llegar al Billboard Summer Festival?

El transporte público ofrece distintas facilidades para acceder al lugar, por lo que se planta como la mejor opción durante la jornada.

Trenes : Debe tomarse la Línea Mitre, y bajar en la estación Tres de Febrero, a metros de los parques.

Colectivos : Varios ramales paran cerca del predio, entre ellos: 130, 67,102, 34, 160, 37 y 10.

Ecobici: una opción distinta pero ideal para el verano, aprovechar las bicicletas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hay estaciones cercanas en Figueroa Alcorta y en el Planetario.

Los objetos que no se pueden llevar al festival Foto: GCBA

Es importante recordar que, en caso de querer usar las bicicletas, se debe descargar previamente la App “Ecobici”.