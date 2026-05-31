.J Quiles y Lenny Tavarez en Argentina. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

La noche de este sábado quedó marcada para los fanáticos del reggaetón y la música urbana. Justin Quiles y Lenny Tavárez se presentaron en Tecnópolis ante un estadio completamente agotado y protagonizaron un show cargado de energía, emoción y una lista de canciones que recorrió tanto sus nuevos lanzamientos como los clásicos más esperados de sus carreras.

J Quiles y Lenny Tavarez en Argentina. Video: Camila Tomaselli/Canal 26.

El dúo puertorriqueño llegó a la Argentina con la gira de presentación de SuperArte, su más reciente proyecto musical, y desató euforia y locura desde el primer minuto.

Durante más de una hora y media, los artistas combinaron temas del nuevo disco con éxitos que marcaron una generación dentro del género urbano.

J Quiles y Lenny Tavarez en Argentina. Video: Camila Tomaselli/Canal 26.

Entre las canciones que sonaron durante la noche estuvieron algunos de los temas de SuperArte, además de hits que el público coreó de principio a fin como “Orgullo”, “Champagne”, “Nena Maldición”, “Thank You BB”, “La Sansa del Party”, “Egosita”, “Porfa”, “Jeans”, “Cuaderno”, entre otros éxitos.

La conexión de Lenny Tavárez y Justin Quiles con sus fans fue total, con miles de personas cantando cada canción y acompañando cada momento del show.

.J Quiles y Lenny Tavarez en Argentina. Foto: Camila Tomaselli/Canal 26.

Las pantallas, el despliegue visual y la química entre ambos artistas fueron algunos de los puntos más destacados de una noche que confirmó el gran presente que atraviesan J Quiles y Lenny Tavárez. El público argentino respondió con una energía sin límites y convirtió el recital de reggaetón en una verdadera fiesta.

J Quiles y Lenny Tavarez en Argentina. Video: Camila Tomaselli/Canal 26.

Con entradas agotadas y una multitud entregada de principio a fin, los artistas demostraron por qué son dos de las figuras más importantes de la escena urbana latina. El paso de la gira SuperArte por Buenos Aires fue un éxito rotundo y dejó a los fanáticos con ganas de volver a verlos muy pronto en el país.