Justin Quiles y Lenny Tavárez hicieron vibrar Tecnópolis con un show sold out en Buenos Aires
Con entradas agotadas y una multitud entregada de principio a fin, los artistas demostraron por qué son dos de las figuras más importantes de la escena urbana latina.
La noche de este sábado quedó marcada para los fanáticos del reggaetón y la música urbana. Justin Quiles y Lenny Tavárez se presentaron en Tecnópolis ante un estadio completamente agotado y protagonizaron un show cargado de energía, emoción y una lista de canciones que recorrió tanto sus nuevos lanzamientos como los clásicos más esperados de sus carreras.
El dúo puertorriqueño llegó a la Argentina con la gira de presentación de SuperArte, su más reciente proyecto musical, y desató euforia y locura desde el primer minuto.
Durante más de una hora y media, los artistas combinaron temas del nuevo disco con éxitos que marcaron una generación dentro del género urbano.
Entre las canciones que sonaron durante la noche estuvieron algunos de los temas de SuperArte, además de hits que el público coreó de principio a fin como “Orgullo”, “Champagne”, “Nena Maldición”, “Thank You BB”, “La Sansa del Party”, “Egosita”, “Porfa”, “Jeans”, “Cuaderno”, entre otros éxitos.
La conexión de Lenny Tavárez y Justin Quiles con sus fans fue total, con miles de personas cantando cada canción y acompañando cada momento del show.
Las pantallas, el despliegue visual y la química entre ambos artistas fueron algunos de los puntos más destacados de una noche que confirmó el gran presente que atraviesan J Quiles y Lenny Tavárez. El público argentino respondió con una energía sin límites y convirtió el recital de reggaetón en una verdadera fiesta.
Con entradas agotadas y una multitud entregada de principio a fin, los artistas demostraron por qué son dos de las figuras más importantes de la escena urbana latina. El paso de la gira SuperArte por Buenos Aires fue un éxito rotundo y dejó a los fanáticos con ganas de volver a verlos muy pronto en el país.