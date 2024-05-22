¿Vivirías en una casa prefabricada?: así son los Containers, una opción de vivienda moderna, económica y cómoda

En un contexto donde las casas no tradicionales van ganando cada vez más terreno, aparecen este tipo que ya son tendencia a nivel mundial. ¿De qué se trata este nuevo estilo de vivienda?

Casa conteiner Foto: Instagram @casascontainer

Las casas container son la nueva tendencia del siglo XXI. Se trata de un estilo de construcciones cómodas, cancheras, sustentables y económicas acordes a las nuevas formas del habitar. Actualmente, son un hit en el mercado inmobiliario. ¿Cómo son?

Cómo se construyen las casas container y por qué son tan prácticas

Las casas container se construyen a partir de contenedores marítimos, los mismos que se usan para transportar mercadería en barcos. Hoy en día este tipo de casas modulares son tendencia en el mundo, porque crean espacios de vivienda sostenibles, económicos y seguros, además de ser una buena opción que acorta los tiempos de la construcción tradicional.

Esta tendencia se originó en Estados Unidos como respuesta a los desafíos de acceso a la vivienda y se expandió rápidamente a todo el mundo. En cuanto al precio de las casas modulares, se pueden conseguir por menos de US$50.000, lo que la vuelve un estilo de vivienda súper económico.

Casa conteiner Foto: Instagram @casascontainer

Lo más interesante es que los containers se pueden trasladar a cualquier lugar y combinar entre sí para formar distintas unidades de viviendas; incluso, se pueden construir en dos plantas. En general, miden 30 m2 y al ensamblarse, se multiplican los metros y las posibilidades de generar nuevos ambientes.

Desde afuera, las casas container tienen un estilo industrial por el metal. Ahora bien, desde adentro, cada uno le puede sumar a la decoración su estilo propio, estética y sensaciones de hogar. Por eso, se convirtieron en refugios que abrigan por dentro y refrescan por fuera, por su calidez y contacto directo con la naturaleza.

Casa conteiner Foto: Instagram @casascontainer

Así son las Casas Containers

Casa conteiner. Foto Instagram @dicecontainers.

Casa conteiner. Foto Instagram @dicecontainers.

Casa conteiner. Foto Instagram @dicecontainers.

Casa conteiner. Foto Instagram @dicecontainers.

Casa conteiner. Foto Instagram @dicecontainers.

En definitiva, las casas container se consolidan como una alternativa moderna, sustentable y adaptable a distintos estilos de vida, sin perder la comodidad. Con bajo impacto ambiental y gran rapidez de construcción, combinan diseño e innovación. Una opción que demuestra que vivir bien no siempre requiere de grandes estructuras.