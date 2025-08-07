Cada cuánto tenés que bañar a tu perro en invierno para no dañar su salud

Durante los meses más fríos, la higiene de los perros requiere ajustes específicos para proteger su salud sin descuidar su bienestar. Los expertos veterinarios brindan claves esenciales para una rutina segura y efectiva.

Cuidados a tener en cuenta para tu perrito Foto: Unsplash

Con la llegada del invierno y el frío, una de las principales inquietudes de quienes conviven con perros es cómo adaptar los cuidados higiénicos a las bajas temperaturas. Entre esas preocupaciones, la frecuencia del baño ocupa un lugar central.

Según veterinarios especializados en salud animal, esta actividad debe ajustarse a factores como el tipo de pelaje, la raza, la edad del perro y su estado general de salud.

Perros y frío: cada cuánto bañarlos en invierno sin dañar su salud. Foto: Unsplash.

Sin embargo, existe una pauta general consensuada: bañar a los perros adultos una vez al mes durante el invierno es lo más aconsejable, siempre que no haya situaciones excepcionales que lo justifiquen antes.

El uso de agua templada es esencial. El agua fría puede agravar el impacto del clima invernal y generar estrés térmico en el animal.

Además, los profesionales recomiendan realizar el baño en espacios cerrados, sin corrientes de aire, y asegurar un secado completo del pelaje, preferentemente con toallas absorbentes y, si el perro lo tolera, con secador a temperatura moderada. Esto ayuda a prevenir cuadros respiratorios como neumonía, así como infecciones cutáneas.

Hay que tomar ciertos recaudos para evitar que tu perrito se enferme Foto: Pexels

Higiene en perros: los casos en los que el baño no puede esperar

Aunque la frecuencia mensual es la regla general, existen circunstancias que ameritan un baño inmediato:

Contacto con sustancias peligrosas o contaminadas.

Presencia de barro, grasa, arena o residuos visibles en el cuerpo.

Mal olor persistente, que indique acumulación de suciedad o desequilibrio bacteriano.

Golpes de calor o actividad física intensa, sobre todo en verano.

Durante las épocas de muda, en cambio, se sugiere priorizar el cepillado diario para eliminar el subpelo muerto sin necesidad de recurrir al baño. Este hábito también estimula la circulación y mejora la apariencia del pelaje.

Contrario a lo que algunos creen, bañar en exceso a los perros puede resultar perjudicial. La piel de los canes cuenta con una capa protectora natural de grasa que actúa como barrera frente a bacterias y agentes externos. Bañarlos con demasiada frecuencia puede eliminar esta capa, provocando irritaciones, descamaciones o picazón.

Para situaciones donde el baño tradicional no sea viable, se puede recurrir a shampoos secos o productos sin jabón, aunque siempre con el aval de un veterinario.

Herramientas de cepillado: aliadas del cuidado diario

El cepillado es un componente clave en la rutina de higiene. Existen diferentes herramientas para cada tipo de pelaje:

Cardas: ideales para pelajes largos, rizados o densos.

Peines de púas: útiles para capas gruesas o dobles.

Guantes de cepillado: recomendados para pelajes cortos o animales reacios al peine tradicional.

Cepillos de púas suaves: aptos para zonas delicadas o pieles sensibles.

Rastrillos y deslanadores: diseñados para remover subpelo durante la muda.

Cortanudos: utilizados para desenredar zonas complicadas, con precaución y experiencia.

En todos los casos, se sugiere adaptar la rutina de cuidado a las necesidades individuales del perro y, ante cualquier signo de molestia, consultar con un profesional.

En conclusión, mantener una correcta higiene durante el invierno implica encontrar el equilibrio justo entre la limpieza necesaria y el respeto por la fisiología del animal. Un baño mensual, complementado con un cepillado regular y una buena observación del comportamiento y la piel del perro, son las bases de una rutina segura para los compañeros de cuatro patas.