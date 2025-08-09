Resiste el frío, es comestible y llena de color tu jardín: cuándo y cómo sembrar esta flor de invierno

Elegida por jardineros expertos, esta planta es una de las especies más recomendadas para sembrar durante los meses fríos. Su resistencia al invierno y su colorida floración temprana la convierten en una aliada infalible para quienes desean un jardín lleno de vida en primavera.

Además de su belleza, esta flor tiene un valor agregado: es comestible Foto: Unsplash

En los meses fríos del año, cuando la mayoría de las especies vegetales parecen dormidas, existe una planta que desafía al invierno y se prepara en silencio para llenar de color cada jardín.

Se trata de la Viola tricolor, comúnmente conocida como “pensamiento”, una flor que no solo decora cada rincón, sino que también es resistente, comestible y fácil de cuidar durante el invierno.

La viola tricolor o "pensamiento" se cultiva en suelos bien drenados

Esta planta ornamental pertenece a la familia de las violáceas y se adapta a una gran diversidad de climas. Originaria de Europa y Asia occidental, es popular por su floración precoz y sus tonalidades intensas.

Esta especie, además, crece con sorprendente facilidad en los climas fríos. Su capacidad para soportar heladas ligeras la convierte en una opción ideal para plantar durante el invierno, especialmente en regiones con temperaturas variables.

A su vez, es perfecta para quienes deseen anticiparse a la temporada alta de floración y comenzar a preparar su jardín desde ahora.

Viola tricolor Foto: Unsplash

¿Cuáles son las características de la viola tricolor?

La viola tricolor o “pensamiento” se cultiva en suelos bien drenados, preferentemente enriquecidos con materia orgánica. Puede crecer tanto en espacios soleados como en sombra parcial, y se desarrolla bien en canteros, macetas y bordes de caminos.

Su floración inicia a fines del invierno y se extiende hasta bien entrada la primavera, ofreciendo un espectáculo de tonos violetas, amarillos, blancos y combinaciones de colores que dan vida a cualquier espacio exterior.

Además de su belleza, esta flor tiene un valor agregado: es comestible. Sus pétalos se utilizan en gastronomía para decorar postres y ensaladas, y su sabor suave aporta un toque original a los platos.

Su floración inicia a fines del invierno Foto: Unsplash

También cumple un rol ecológico relevante, ya que atrae a abejas y mariposas, fundamentales para la polinización y la salud del ecosistema.

Otra de sus ventajas es su bajo mantenimiento. No requiere riegos frecuentes ni cuidados complicados, lo que la convierte en una excelente opción tanto para jardineros experimentados como para aficionados.

Cómo sembrar una viola tricolor y qué cuidados requiere

Para obtener un óptimo desarrollo de la viola tricolor, se recomienda sembrarla en un lugar con buena exposición solar, especialmente durante el invierno. También puede prosperar en sombra parcial, especialmente si se cultiva en macetas o jardineras.

Cuidados para tus plantas Foto: Pixabay