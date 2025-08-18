Compite con la lengua de suegra: la planta para decorar interiores que tiene un beneficio clave

Planta Lazo de Amor. Foto: Instagram @viverosavivejardin

La conocida planta lazo de amor (Chlorophytum comosum), también llamada cinta, mala madre, planta araña o papito corazón, se convirtió en una de las favoritas para la decoración de interiores y jardines. Su resistencia, belleza y facilidad de cuidado la hacen ideal para cualquier espacio del hogar.

Originaria de Sudáfrica, es una planta herbácea perenne que se adapta con facilidad a distintos ambientes y soporta bien las altas temperaturas. Sus hojas largas, estrechas y arqueadas, a veces con bordes blancos o amarillentos, le dan un toque elegante y decorativo, mientras que los pequeños brotes que produce permiten propagar nuevas plantas con facilidad.

Un beneficio que pocos conocen

Más allá de su atractivo estético, la lazo de amor cumple una función muy valiosa: purifica el aire interior. Puede absorber hasta un 95 % de monóxido de carbono y eliminar otras sustancias nocivas como formaldehído, tolueno y xileno, presentes en pinturas, productos de limpieza, combustibles y humo de tabaco. De esta forma, mejora significativamente la calidad del aire sin que muchos lo noten.

Además, al absorber la humedad, resulta perfecta para espacios como baños y cocinas, y no representa ningún riesgo para las mascotas. También cuenta con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, que ayudan a retrasar el envejecimiento celular y a reducir inflamaciones tras infecciones.

Se puede aprovechar en infusiones con sus hojas frescas o inhalar su vapor como descongestionante y expectorante. Por su adaptabilidad, crece bien con luz indirecta y tolera temperaturas que van desde -2 °C hasta cerca de 30 °C. Su facilidad para reproducirse a partir de los hijuelos la convierte en una opción práctica para tener siempre más plantas en casa.

Gracias a estas características, la planta lazo de amor no solo es un elemento decorativo, sino también un aliado para un hogar más saludable. Además de ambientes domésticos, puede incorporarse con éxito en oficinas u otros espacios de trabajo, mejorando tanto la estética como la calidad del aire.