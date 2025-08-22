Olvidate de la lengua de suegra: cómo es el “potus roto”, la planta que es furor para decorar interiores

Aunque las plantas de interior siempre tienen su lugar, una nueva especie está captando todas las miradas. Con un estilo elegante y fácil de cuidar, se adapta a cualquier espacio del hogar, transformando rincones comunes en pequeños protagonistas verdes.

Aunque la lengua de suegra fue furor en los últimos años, una nueva planta llega para robarle el lugar. Si bien sabemos que esta es fácil de cuidar, la familia de los potus tiene la misma fama. En ese sentido, aparece una especie única en su tipo: el potus roto o philodendron peruviano.

Sus hojas en forma de corazón y sus tonos verdes intensos lo convierten en un verdadero protagonista de cualquier espacio. Su crecimiento colgante aporta movimiento y vida, ideal para estantes, repisas o rincones que necesitan un toque verde.

El potus peruviano, la planta furor para decorar interiores

El potus roto, también conocido como Philodendron peruviano, es una planta de interior que destaca por su elegancia y facilidad de cuidado. Originaria de las selvas tropicales de América Central, esta especie pertenece a la familia Araceae y se caracteriza por sus hojas en forma de corazón, de un verde intenso y con una textura ligeramente rugosa. Su crecimiento es colgante, lo que la convierte en una opción ideal para estanterías, repisas o rincones que requieren un toque natural.

En cuanto a su cuidado, el potus roto prefiere ambientes con luz indirecta brillante, aunque también puede adaptarse a condiciones de baja luminosidad, aunque su crecimiento será más lento. Es importante mantener el sustrato ligeramente húmedo, evitando el encharcamiento para prevenir la pudrición de las raíces.

Además, esta planta disfruta de ambientes con alta humedad, por lo que se recomienda pulverizar sus hojas ocasionalmente o utilizar un humidificador en espacios secos. Su resistencia y adaptabilidad la hacen una excelente elección para quienes buscan incorporar vegetación en espacios interiores sin complicaciones.

Perfecta para espacios con buena luz, esta especie es la nueva favorita por su facilidad para cuidar y su capacidad de adaptarse a diferentes estilos de decoración, convirtiéndose en la elección ideal para quienes buscan elegancia y frescura en su hogar. Su crecimiento colgante permite que se luzca tanto en estantes altos como en macetas colgantes, llenando de movimiento y vida cualquier rincón.