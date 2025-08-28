El peligro oculto del potus: por qué esta planta puede ser una amenaza para nuestros gatos

Muchas veces elegimos plantas de interior por lo lindas o fáciles de cuidar que son, sin pensar demasiado en los riesgos que pueden traer para nuestras mascotas.

Los potus tienen compuestos tóxicos que pueden generar malestar en los gatos. Foto: Freepik.

Un ejemplo muy común es el potus, una de las especies más populares para decorar la casa y que además se reproduce fácilmente con esquejes. Sin embargo, para quienes conviven con gatos puede convertirse en un problema.

La jardinería en casa es una actividad relajante y saludable: embellece los espacios, aporta frescura e incluso ayuda a mejorar el aire. Pero no todas las plantas son seguras si tenés animales curiosos cerca.

¿Por qué el potus puede ser peligroso para tu gato?

Las hojas y tallos de esta planta contienen oxalatos de calcio, unos cristales microscópicos que la planta produce como defensa natural frente a depredadores. Cuando un gato muerde o mastica sus hojas, estas sustancias pueden provocarle síntomas bastante molestos:

Irritación en la boca y la lengua.

Salivación abundante.

Dificultad para tragar.

Vómitos.

Aunque no suele ser mortal, sí genera mucho malestar y lo mejor es consultar de inmediato con un veterinario para que evalúe el caso.

¿Qué hacer si tenés gatos en casa?

Lo ideal es evitar tener potus u otras especies tóxicas al alcance. Existen muchísimas plantas seguras que podés elegir sin arriesgar la salud de tus mascotas.

Algunas otras especies que también resultan tóxicas para los gatos son:

Costilla de Adán.

Cala.

Hiedra.

Aloe vera.

Anturio.

Bulbos de tulipanes y narcisos.

Si te gustan las plantas, pero convivís con gatos, la mejor opción es elegir especies seguras para ellos. Algunas alternativas libres de riesgos son la cinta o lazo de amor, el helecho de Boston, la calathea, la palmera areca, el bambú, las orquídeas, la valeriana, la albahaca, la menta o incluso la clásica hierba gatera, que además suele fascinarles. De esta forma, vas a poder disfrutar de un hogar lleno de verde sin preocuparte por la salud de tus mascotas.