Ni 1 hora ni 30 minutos: el tiempo recomendado por expertos para pasear a tu perro cada día y cuidar su salud

Los especialistas recomiendan dividir las salidas en varias tandas cortas en lugar de una sola caminata extensa. De esta forma, los perros no acumulan ansiedad. Conocé

Paseo de perros. Foto: Unsplash.

Además de cumplir una función física, el paseo también es fundamental para el bienestar emocional para los perros, ya que les permite oler, socializar y descargar estrés acumulado.

Paseo de perros. Foto: Unsplash.

En promedio, los especialistas recomiendan dividir las salidas en varias tandas cortas en lugar de una sola caminata extensa. De esta forma, los perros no acumulan ansiedad.

El tiempo recomendado de paseo según el perro

Cachorros : paseos breves pero frecuentes, adaptados a sus vacunas y etapa de crecimiento.

Perros pequeños y de baja energía : entre 20 y 40 minutos diarios, repartidos en 2 o 3 paseos.

Perros medianos y activos : alrededor de 1 hora al día, dividida en 2 o más salidas.

Perros grandes o muy enérgicos : de 1 a 2 horas diarias, en varios paseos.

Perros mayores: caminatas suaves de 15 a 30 minutos, ajustadas a su estado físico.

Consejos útiles para cuidar a un perro durante su vejez

Los expertos en salud animal insisten en que, aunque sean mayores, los perros son unos amantes de los juegos y el ejercicio, así que deberás seguir estimulándolos todos los días. Para ello, deberás ajustar tu rutina sin dejar de lado las caminatas y los momentos de diversión.

Además, a medida que envejecen, valoran cada vez más la calma, así que debés cambiar su cucha por una cama suave, cálida y alejada de las fuertes corrientes de aire y los ruidos molestos.

Paseo de perros. Foto: Unsplash.

El amor y las caricias lo ayudarán a sentirse acompañado y valorado durante su vejez, ya que pueden sentirse un poco deprimidos debido a que no comprenden por qué ya no pueden caminar como antes.

Por último, deberás aumentar las visitas al veterinario, ya que a medida que avanzan en edad, comienzan a tener algunos problemas de salud y deben ser controlados y tratados a tiempo.