Purifican el aire y proporcionan armonía: cuáles son las mejores plantas para decorar una oficina

Los expertos recomiendan decorar el espacio laboral para tener un mejor rendimiento. Qué plantas pueden resistir varios días sin recibir luz solar directa ni riego frecuente.

Las plantas ideales para decorar una oficina. Foto: Unsplash.

En uno de los lugares donde más tiempo pasamos, por ejemplo la oficina del trabajo, es ideal incorporar plantas que no solo decoran, sino que también ayudan a purificar el aire y proporcionar armonía y color al espacio.

Además, las plantas ideales para la oficina requieren menos cuidado que las de interior del hogar o las de exterior. Al momento de incorporarlas a la decoración, lo recomendable es optar por especies capaces de resistir varios días sin recibir luz solar directa ni riego frecuente.

Hay plantas que son ideales para incorporar en una oficina de trabajo. Foto: Unsplash.

Por qué es importante decorar la oficina con plantas

Tener plantas dentro de la oficina trae beneficios a la salud, ya que incorporar elementos naturales en los espacios de trabajo brinda grandes beneficios a la salud mental, además de purificar el aire ambiental.

Un estudio realizado años atrás, que analizó la relación y el impacto de los humanos con la naturaleza en espacios laborales, reveló que los trabajadores presentaban cambios positivos en la creación e inspiración gracias al contacto con las plantas.

Las plantas ideales para decorar una oficina

La plantas ideales para decorar una oficina son las que no requieren de mucha luz, ventilación ni riego, y son las siguientes:

- Sanseviera o lengua de suegra: esta planta necesita ser regada una vez al mes en invierno y dos veces en verano. Además, es bonita, pequeña y de crecimiento lento, ideal para una oficina.

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

- Fitonia: esta planta es fina y delicada, y además se caracteriza por no ocupar mucho espacio y no necesitar mucha luz solar. Sin embargo, sí necesita de bastante humedad, por lo que lo mejor es pulverizar sus hojas.

Potus, planta. Foto: Unsplash.

- Potus: esta especie de planta crece en gran cantidad bajo determinadas condiciones. Necesita de un riego más frecuente en verano y luz solar filtrada por una ventana.