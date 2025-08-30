Para reciclar: cuáles son las plantas que se pueden regar con el agua del aire acondicionado

Los litros acumulados de agua pueden servir para aprovecharse y reutilizarse. Cuáles son las más beneficiadas.

Cuando se usa mucho el aire acondicionado, muchos hogares acumulan litros de agua, producto del funcionamiento normal de estos equipos. Este líquido suele juntarse en tachos o baldes y, por lo general, suelen ser desechados. Sin embargo, pueden ser aprovechados para regar ciertas plantas y así, reciclar el agua estancada.

El agua que se genera por la condensación en los aires acondicionados no contiene cloro ni minerales, lo que la hace similar al agua destilada. Si bien no es apta para consumo humano, y mucho menos para servirle a nuestras mascotas, si puede ser una alternativa útil para el cuidado de algunas especies vegetales, siempre que se utilice con criterio.

Una por una, cuáles son las plantas que pueden regarse con el agua del aire acondicionado

Potus

Una de las plantas de interior más resistentes y populares. El potus tolera muy bien el agua blanda o destilada, y agradece un riego moderado. Usar agua del aire acondicionado una o dos veces por semana es ideal para mantener su follaje sano y vibrante.

Helechos

Los helechos, en especial los de interior como el helecho espada, requieren humedad constante pero sin exceso de sales. El agua del aire acondicionado es perfecta para mantener sus raíces hidratadas sin el riesgo de acumulación de minerales que dañen la planta.

Orquídeas

Estas delicadas plantas tropicales necesitan agua libre de cloro y con baja mineralización. Por eso, la que proviene del aire acondicionado puede ser una aliada. Se recomienda utilizarla con moderación y complementar con nutrientes específicos si se desea estimular la floración.

Cabe aclarar, sin embargo, que el agua del aire acondicionado no sirve para regar todas las plantas, ya que podría marchitar algunas especies, porque no tiene ni minerales ni nutrientes de los que puedan alimentarse. Además, es importante evitar regar plantas comestibles o cultivos. Para vegetales o frutas, siempre es preferible usar agua potable o de lluvia.