Flores nocturnas: cuál es el misterio que esconden detrás de su aroma intenso al anochecer

Aunque algunas nos deleitan con su olor en el día, otras eligen desplegar su fragancia cuando cae el sol. ¿Por qué?

Jazmín. Foto: Unsplash

Está comenzando la primavera y las flores comienzan a abrirse brindando distintos aromas. De hecho, existen algunas especies que lo hacen de día, mientras que otras, más reservadas, prefieren desplegar su fragancia más intensa durante la noche. ¿Por qué ocurre esto?

La respuesta está en la evolución y la estrategia de supervivencia. Algunas plantas han desarrollado un sistema de atracción específico para polinizadores nocturnos como polillas, murciélagos o ciertos escarabajos. Estos animales, activos al anochecer, se guían principalmente por el olfato en lugar de la vista. Por eso, las plantas que dependen de ellos suelen liberar sus fragancias al caer el sol.

Los jazmines suelen largar más fragancia de noche.

Además, cuando el sol se esconde, suelen activar su momento de polinización, lo que genera que el olor se vuelva más intenso. Muchas de las flores que hacen este proceso suelen tener colores claros o blancos, que se destacan con mayor facilidad a la luz de la luna, adaptándose al entorno para sobrevivir y ser polinizadas a la vez.

Un buen ejemplo de este tipo de flores es el jazmín, cuya intensidad aromática se multiplica al anochecer. También están las damas de noche y la flor de cactus, que han evolucionado para destacar cuando el resto del jardín duerme.

Flor de cactus Foto: unsplash

Cuáles son las flores que se abren de noche