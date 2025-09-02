Flores nocturnas: cuál es el misterio que esconden detrás de su aroma intenso al anochecer
Está comenzando la primavera y las flores comienzan a abrirse brindando distintos aromas. De hecho, existen algunas especies que lo hacen de día, mientras que otras, más reservadas, prefieren desplegar su fragancia más intensa durante la noche. ¿Por qué ocurre esto?
La respuesta está en la evolución y la estrategia de supervivencia. Algunas plantas han desarrollado un sistema de atracción específico para polinizadores nocturnos como polillas, murciélagos o ciertos escarabajos. Estos animales, activos al anochecer, se guían principalmente por el olfato en lugar de la vista. Por eso, las plantas que dependen de ellos suelen liberar sus fragancias al caer el sol.
Además, cuando el sol se esconde, suelen activar su momento de polinización, lo que genera que el olor se vuelva más intenso. Muchas de las flores que hacen este proceso suelen tener colores claros o blancos, que se destacan con mayor facilidad a la luz de la luna, adaptándose al entorno para sobrevivir y ser polinizadas a la vez.
Un buen ejemplo de este tipo de flores es el jazmín, cuya intensidad aromática se multiplica al anochecer. También están las damas de noche y la flor de cactus, que han evolucionado para destacar cuando el resto del jardín duerme.
Cuáles son las flores que se abren de noche
- Dama de noche: una de las más conocidas. Su aroma es tan intenso que puede olerse a metros de distancia. Libera su perfume solo de noche y es muy atractiva para las polillas.
- Jazmín: algunas variedades de esta flor, como el jazmín sambac o el jazmín del cabo, son más fragantes de noche. Sus flores blancas y su perfume envolvente la convierten en una favorita en climas cálidos.
- Bella de noche: florece al atardecer y sus flores se cierran al amanecer. Pueden ser de distintos colores en una misma planta. Su aroma dulce atrae a insectos nocturnos.
- Flor de cactus o Reina de la noche: solo florece una vez al año y exclusivamente de noche. Sus flores enormes y blancas emiten un perfume intenso y exquisito. Un verdadero espectáculo natural.
- Flor del tabaco ornamental: emite una fragancia dulce y suave durante la noche. Además, su forma tubular es ideal para polillas nocturnas.