Bellísimas y exóticas: las 5 plantas tropicales con flores que llenan el hogar de color y buena vibra

Ya sea en macetas dentro de casa, en balcones o en jardines, estas plantas se convierten en protagonistas que transforman cualquier espacio en un lugar más vibrante y acogedor.

Orquídeas. Foto: Instagram @orquideas.oh

Para quienes quieren que su hogar se llene de alegría y frescura cuando se acerque el verano, las plantas tropicales llenas de color son la opción perfecta. No solo aportan belleza y vitalidad a cada rincón, sino que también crean una sensación de bienestar y optimismo, anticipando la energía y el brillo de la temporada más cálida del año.

En ese sentido, existen plantas con flores exóticas capaces de transmitir una vibra única, que no solo decoran, sino que también enamoran con sus formas, aromas y colores. A continuación, te contamos cuáles son.

Las plantas con flores perfectas para el verano

1- Hibisco: la estrella multicolor

Hibisco o Rosa China. Foto: Unsplash.

Con flores imponentes en tonos rosa, rojo, naranja, blanco y amarillo, el hibisco es ideal para anticipar la alegría del verano. Originario de zonas tropicales como Jamaica, Hawai o el sur de China, necesita luz abundante pero sin sol directo, temperaturas estables entre 13 y 21 ºC y riegos moderados. Un abonado anual y poda ligera mantendrán sus flores en todo su esplendor.

2- Ave del paraíso: flores como obras de arte

Ave del paraíso. Foto: Unsplash.

La Strelitzia ofrece flores que imitan las plumas de un pájaro exótico y un follaje verde intenso que ilumina cualquier espacio. Originaria de Sudáfrica, necesita clima cálido, humedad alta (70%) y riego moderado. En interior, se debe usar macetas grandes y evita radiadores o calefacción directa.

3- Orquídea: la favorita de los interiores

Orquídeas. Foto: Unsplash.

La Phalaenopsis requiere luz indirecta, temperaturas entre 15 y 30 ºC y humedad elevada. Hay que regarla moderadamente y observa el color de sus raíces: verdes claras indican que es hora de agua. Para floraciones recurrentes, mantener la planta en un lugar fresco, entre 18 y 20 ºC durante algunos meses.

4- Flor de la pasión: trepadora tropical y frutal

La Passiflora es perfecta para pérgolas o enrejados, con flores grandes y perfumadas y frutos amarillentos. Prefiere climas cálidos, suelos bien nutridos y sol directo. Su floración dura todo el verano y atrae polinizadores beneficiosos para tu jardín.

5- Frangipani (Plumeria rubra): arbusto ornamental y perfumado

Originaria de México y Centroamérica, la Plumeria florece con colores rosa o blanco y desprende un aroma intenso. Necesita luz abundante, temperaturas entre 20 y 25 ºC y riegos moderados, dejando que el sustrato se seque entre cada riego. Durante la floración, un abonado específico potenciará sus flores.