¿Hiperactividad o molestia?: las razones por las que tu gato te despierta a la madrugada

Los expertos en comportamiento animal explicaron cuáles son las diferentes causas y qué podemos hacer para evitar que se les haga costumbre.

¿Por qué un gato es más activo por la madrugada? Foto: Unsplash

Quienes conviven con gatos saben que las madrugadas a veces pueden ser medio caóticas, ya que, para muchos de ellos, se convierte en su momento de mayor actividad inesperada. De hecho, suelen despertarse por los maullidos, los saltos, sus patitas en la cama y hasta ronroneos debajo de las sábanas.

Y aunque muchas veces parece ser una travesura, en verdad se trata de un hábito que corresponde a conductas instintivas propias del animal, ya que los gatos son seres nocturnos en la naturaleza. De hecho, los especialistas señalan que la clave para poder mejorar la convivencia es garantizar que los felinos duerman toda la noche.

Entre las razones por las cuales un gato puede despertar a su dueño a la noche, se encuentran sus ritmos naturales de vida, ya que suelen ser más activos durante el amanecer y el anochecer, tener hambre -incluso si ya han comido-, estar aburridos o incluso sufrir de estrés o ansiedad, debido a una rutina desequilibrada por parte de los miembros del hogar.

Gatos despiertos por la noche Foto: Freepik

Guía práctica: qué hacer para que los gatos no nos despierten por la noche

Jugá con él antes de irte a dormir

Un rato de juegos intensos antes de acostarte puede hacer maravillas. Usá una cañita con plumas, un láser o lo que más le guste para que corra, salte y gaste energía. Con suerte, después cae rendido.

Dale de comer más tarde

Muchos gatos se relajan y duermen después de comer. Si lo alimentás justo antes de dormir, tenés más chances de que te deje descansar toda la noche.

Gatos despiertos por la noche Foto: Freepik

Establecé una rutina

A los gatos les gusta tener horarios. Si todos los días jugás, comés y te acostás más o menos a la misma hora, él también va a adaptarse a ese ritmo.

No le hagas caso si te despierta

Si te maúlla y le das comida, lo alzás o le hablás, va a entender que eso funciona. Lo ideal (aunque cueste) es ignorarlo. Puede tardar un poco, pero va a aprender.

Que no se aburra durante el día

Si está solo muchas horas, asegurate de que tenga con qué entretenerse: juguetes, rascadores, una ventana donde mirar pajaritos, o incluso comida escondida para que la busque.

Gatos despiertos por la noche Foto: Freepik

Considerá adoptar otro gatito

Algunos adoptan un segundo gato para que se hagan compañía. A veces funciona, pero no siempre. Hay que tener en cuenta el carácter de tu michi y ver si está preparado para compartir el territorio.