Deliciosa, pero mortal: cuál es la fruta prohibida para los gatos

Aunque parecen una opción popular, algunas mascotas no están listas para consumirlas. Los gatos, con sus estómagos frágiles, tienen un especial rechazo a ciertos frutos.

Gato come plantas Foto: Pexels

Los gatos son mucho más selectivos que los perros a la hora de elegir su comida. Y aunque pareciera que pueden comer todo tipo de frutas, la realidad es que no siempre es así. De hecho, hay una en particular que está totalmente prohibida: la uva.

Y aunque es un fruto jugoso, dulce y lleno de nutrientes, son tóxicas tanto para los perros como para los gatos. Y aunque parece no tener los mismos efectos en distintas especies, existen casos reportados de estos animales que han enfermado gravemente tras consumir esta fruta.

Gatos; felinos; animales. Foto: Unsplash.

Por precaución, la mayoría de los veterinarios coinciden en que lo mejor es mantener las uvas (y sus derivados, como las pasas, por ejemplo) fuera del alcance de los gatos, aunque ellos lloren y griten para obtener una probadita.

Lo que sucede en su organismo es simple: los gatos son carnívoros estrictos, es decir que su dieta debe estar compuesta principalmente por proteínas de origen animal. Además, al no poseer receptores para saborear lo dulce, las uvas podrían ser perjudiciales para ellos.

Si bien los científicos aún no han identificado con precisión qué compuesto de la uva causa daño, se sabe que puede provocar síntomas digestivos como vómitos y diarrea, e incluso problemas más graves como insuficiencia renal aguda, una afección potencialmente mortal.

Las uvas pueden ser mortales para los gatos

La observación es la clave de su salud: cómo saber si mi gato comió una uva

Si tu gato llegara a comerse una uva por error, es importante observarlo muy de cerca durante las siguientes 24 horas. Algunos síntomas que pueden indicar toxicidad incluyen:

Vómitos

Letargo o debilidad

Diarrea

Dolor abdominal

Falta de apetito

Sed excesiva o cambios en la micción

Ante cualquiera de estas señales, lo más recomendable es consultar al veterinario de inmediato, ya que incluso en pequeñas cantidades podría provocar reacciones adversas.

Observá a tu gato si ingerió uvas por error Foto: Unsplash.

Es muy importante mantener las frutas fuera del alcance de los gatos curiosos, ya que podría derivar en accidente. Si tenés niños en el hogar, enseñales a no compartir su comida con las mascotas, por más inofensivo que sea su acto de amor. En su lugar, podés optar por snacks seguros y especialmente diseñados para que los michis no tengan problemas digestivos.