Dónde dejar a tu perro durante las vacaciones: 3 guarderías caninas recomendadas en Buenos Aires

Cuidar a una mascota cuando sus dueños se toman unos días de descanso es la prioridad número uno de estos lugares. Cuánto salen y dónde quedan.

Consejos para llevar a tu mascota de vacaciones. Foto Unsplash.

Cuando llega la hora de planear una escapada, un fin de semana largo o unas vacaciones, aparece la duda sobre qué podemos hacer con nuestras mascotas mientras no estamos en casa. Si bien existen varios destinos pet friendly, no todos los lugares son aptos para los animales.

Y aunque la opción más rápida y fiable es dejar a nuestro perro con un familiar, no todos pueden cuidarlo. Por eso, existen opciones de guarderías de mascotas que, además de cuidar tu amigo durante tu descanso, hacen un seguimiento de su estadía y los estimulan para que hagan nuevos amigos, se alimenten correctamente y duerman calentitos.

Dónde dejar a tu perro cuando te vas de vacaciones. Foto: Unsplash.

Estos lugares tienen atención personalizada, espacios amplios de juego, descanso y alimentación en horarios controlados. Allí, tu perro podrá jugar y socializar con otros perros, pasear al aire libre y recibir todo el amor y la contención que necesita durante tu ausencia. ¿Cuáles son los recomendados y cuál es su tarifa?

3 guarderías de mascotas para dejar a tu perro en Buenos Aires

Pack Leader

Este hospedaje para perros es una guardería de adiestradores caninos, ubicada en la localidad de Santos Lugares, en la provincia de Buenos Aires y funciona desde 2005. Este hotel brinda un ambiente seguro para los perritos sin la necesidad de usar jaulas y caniles.

Allí, en un ambiente controlado y vigilado por los cuidadores, los perros podrán socializar, jugar y hacer nuevos amigos. Además, tendrán una camita caliente para dormir y horarios estrictos de comida. No aceptan perros con comportamientos agresivos o sin capacidad de socialización.

Tarifa: el costo diario promedio en octubre de 2025 es de$50.000 por día.

Ciudad Mascotera

Este hotel para perros funciona desde el año 2006 y está dirigido a aquellas familias que tengan perritos de tallas pequeñas, por lo que se acepta canes de hasta 15 kilos. Además de alojamiento, ofrece servicios de paseos para perros de todos los tamaños, adiestramiento y conductismo canino. Se encuentra en Alejandro Korn, San Vicente, provincia de Buenos Aires.

Tarifa:

Con más de 7 días de anticipación, el valor de reserva del cupo de la mascota (en octubre de 2025) es de $ 18.000.

Si es antes dentro de los 7 días, pasará a costar $21.000

En Navidad y año nuevo, el precio se duplicará.

Pet Ville

Ubicado en el partido bonaerense de Pilar, Pet Ville es un hotel que se encuentra conformado por un equipo de cuidadores especializados y de veterinarios que brindan atención las 24 horas. Allí, los perros son controlados durante toda su estadía y les envían a sus dueños fotos y vídeos día a día.

Esta guardería, además, ofrece alojamiento, alimento, traslados, baños, cuidados especiales, seguridad, atención veterinaria y recreación.

Tarifa: el costo diario es de $65.000 por mascota.

Alojamiento con mantitas para perros. Foto: Instagram packleaderargentina

Consejos que tenés que saber antes de llevar a tu perro a la guardería

Antes de llevar a tu mascota a una guardería o pensión, es fundamental asegurarte de que cumpla con ciertos requisitos básicos de salud para proteger tanto a tu animal como al resto.

La mayoría de estos espacios exigen que los perros (y también los gatos) tengan al menos cuatro meses de edad, estén desparasitados y cuenten con el esquema de vacunación completo.

Vacunas obligatorias:

Vacuna antirrábica.

Vacuna contra el parvovirus canino.

Vacuna contra el moquillo.

Vacuna contra la hepatitis canina.

Además, algunas guarderías también pueden requerir la vacuna contra la tos de las perreras (bordetella), especialmente si hay alta rotación de animales.

Por último, debés recordar que tu perro va a estar en contacto con otros animales y con personas desconocidas, por lo que deberán ser mascotas dóciles y bien socializados.