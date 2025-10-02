Semana de las Mascotas: hasta cuándo se pueden aprovechar los beneficios y descuentos exclusivos

La Cámara Argentina de Venta Especializada de Productos para Mascotas informó que habrá promociones destinadas a nuestros amigos de cuatro patas.

Semana de las Mascotas.

Por primera vez en la Argentina se celebrará la Semana de las Mascotas, una iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de Venta Especializada de Productos para Mascotas (CAVEPMA), del 1 al 7 de octubre.

Durante esos siete días, se ofrecerán beneficios exclusivos, regalos, actividades solidarias y promociones especiales en comercios adheridos de todo el país.

La Semana de las Mascotas fomenta la industria Pet Friendly. Foto: unsplash

El objetivo principal del evento es fortalecer el vínculo entre las personas y sus mascotas e impulsar el crecimiento del mercado pet friendly, especializados en el bienestar y la salud de los animales de compañía.

En este sentido, para fomentar el consumo de los compradores, los comercios participantes lanzaron promociones y descuentos imperdibles, en el marco de esta campaña. De hecho, la propuesta fue bien recibida por los organizadores del grupo.

Los socios de CAVEPMA podrán sumar a su oferta promociones especiales acordadas con sus proveedores. Además, aquellos comercios que cuenten con la licencia oficial del evento tendrán la posibilidad de realizar campañas publicitarias utilizando la marca “Semana de las Mascotas” para atraer a más clientes.

Alimetos para mascotas

Fortalecer el ecosistema “pet lover”

La iniciativa fue celebrada por los referentes del sector, quienes la ven como un paso importante para la profesionalización del rubro.

“Desde CanCat, celebramos esta propuesta que fortalece al ecosistema pet, impulsa la profesionalización del sector y genera valor tanto para los puntos de venta como para las familias que eligen cuidar y compartir su vida con sus animales de compañía”, expresó José Montorfano, Socio Gerente de CanCat a Noticias Argentinas.

La Semana de las Mascotas llega con la intención de instalarse en el calendario como una celebración que une al sector, potencia el canal especializado y fortalece el vínculo de las personas con sus animales.