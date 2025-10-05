Misterio resuelto: qué significa que un perro mire fijo a los ojos de su dueño

Una investigación sobre el comportamiento canino identificó las emociones y señales que una mascota expresa con sus gestos.

Un comportamiento canino muy común. Foto: Pixabay

Una reciente investigación sobre el comportamiento canino despertó gran interés entre los amantes de los perros. El estudio analiza una de las conductas más comunes —mirar fijamente a los ojos de sus dueños—, generando curiosidad sobre el significado real detrás de este gesto.

De acuerdo con los expertos, sostener la mirada fortalece el vínculo entre dueño y mascota, ya que libera oxitocina, la llamada “hormona del amor”, la misma que refuerza la conexión entre madre e hijo. También puede ser un signo de confianza, afecto o incluso una forma de pedir algo.

Para interpretar correctamente la mirada de un perro, es fundamental prestar atención no solo a sus ojos, sino también al contexto y al resto de su lenguaje corporal. Los especialistas coinciden en que estos detalles pueden revelar mucho sobre lo que tu mascota intenta comunicar.

Por ejemplo, un perro relajado y con postura suelta suele expresar amor y confianza hacia su dueño. Si además mueve la cola suavemente, es una señal clara de alegría y ganas de jugar. En momentos como antes de comer o salir a pasear, esa mirada fija puede significar que está buscando tu aprobación o esperando una señal para actuar.

Por otro lado, una mirada insistente y ansiosa puede ser una forma de reclamar atención o pedir algo específico, como agua o tiempo de juego. Si se observa tensión o rigidez en su cuerpo, es probable que el animal esté experimentando incomodidad o malestar.

Conocer estas claves no solo permite comprender mejor lo que un perro quiere transmitir, sino también detectar posibles problemas y fortalecer el vínculo día a día. En definitiva, la mirada de la mascota es una ventana directa a sus emociones.

Consejos útiles para cuidar a un perro durante su vejez

Los expertos en salud animal insisten en que, aunque sean mayores, los perros son unos amantes de los juegos y el ejercicio, así que deberás seguir estimulándolos todos los días. Para ello, deberás ajustar tu rutina sin dejar de lado las caminatas y los momentos de diversión.

Como cuidar a un perro en la vejez Foto: Freepik

Además, a medida que envejecen, valoran cada vez más la calma, así que debés cambiar su cucha por una cama suave, cálida y alejada de las fuertes corrientes de aire y los ruidos molestos.

Las caricias y el amor lo ayudarán a sentirse acompañado y valorado durante su vejez, ya que pueden sentirse un poco deprimidos debido a que no comprenden por qué ya no pueden caminar como antes. Tu apoyo es importante para su bienestar mental y emocional.

Por último, deberás aumentar las visitas al veterinario, ya que a medida que avanzan en edad, comienzan a tener algunos problemas de salud y deben ser controlados y tratados a tiempo.