Tu perro no es un bebé: por qué no deberías hablarle como si lo fuera, según expertos

Un entrenador canino reveló lo que pocos quieren escuchar: hablarles como un bebé podría ser perjudicial para su salud. Los detalles.

Caniche, perros, mascotas. Foto: Freepik.

Hablarle a un perro como un bebé es casi un reflejo, su ternura, ojitos de cachorro y actitud de niños hacen que, instintivamente, queramos usar voz aguda, melosa y cargada de ternura para ellos. Lo que no sabemos, es que eso podría ser perjudicial para ellos, ya que afecta negativamente a la educación y el bienestar de una mascota.

Según aseguró el adiestrador canino Alejandro Flores, esta práctica que parece inofensiva puede tener un impacto en nuestros amiguitos de cuatro patas: “Es un error hablarle a tu mascota como si fuera un bebé si tratás de educarla”, afirmó en su cuenta de Tik Tok, donde acumula más de 180 mil seguidores.

Cómo hablarle a un perro, según expertos Foto: Freepik.

Según remarcó Flores, los perros responden más al tono, la energía y la coherencia, que al contenido exacto de nuestras palabras. Por eso, usar un tono exageradamente infantilizado o cambiante puede confundir al animal, especialmente si lo que se busca es intentar corregir una mala conducta.

“Muchos dueños terminan cediendo frente a los comportamientos del animal y eso genera desequilibrio en la convivencia”, señaló el especialista sobre la actitud que deben tomar. Y aunque parezca un castigo, lo cierto es que hablarle a un perro con firmeza, también es un símbolo de amor.

Cómo educar a un perro. Foto: unsplash

Ni gritos ni castigos: cómo educar a un perro adecuadamente

En su cuenta de Tik Tok, Alejandro también destacó que una educación efectiva no debe ser agresiva ni autoritaria. Nada de gritos, castigos físicos o gestos amenazantes: los perros perciben ese tipo de energía y pueden responder con miedo, ansiedad o incluso comportamientos no deseados.

Perros; mascotas. Foto: Freepik.

“Si yo exijo a mi perro, va a odiar que lo eduque. Necesito que lo haga desde el cariño y desde lo positivo”, remarcó. Para el adiestrador, la clave es establecer un sistema de comunicación y educación clara, afectuosa y coherente con el animal, ya que ellos no pueden entender todas nuestras palabras, pero si son grandes lectores de nuestros gestos y emociones.

Hablarle con amor a tu perro es necesario. Pero si lo estás educando, el tono importa. La clave está en ser afectuoso sin confundirlo, marcando límites con coherencia y sin humanizar en exceso. Porque un perro bien educado no solo es más feliz, sino que también disfruta de una convivencia más armónica con sus humanos.