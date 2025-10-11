Incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito: 800 hectáreas afectadas, más de 130 evacuados y alerta extrema en Córdoba

Un incendio de gran magnitud arrasó con al menos 800 hectáreas en la zona. Córdoba y otras provincias se encuentran bajo alerta extrema por riesgo de incendios forestales.

Incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba. Foto: X/gobdecordoba

La provincia de Córdoba atraviesa horas de suma preocupación debido a un incendio de gran magnitud que se desató en la Ruta de las Altas Cumbres, a la altura del ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito.

Se presume que el fuego se inició por un vehículo incendiado al costado del camino y ya afectó a unas 800 hectáreas, lo que obligó a evacuar a más de 130 personas y destruyó además al menos 15 automóviles.

Incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba. Video: X/@gobdecordoba

Alerta extrema por incendios forestales en Córdoba

Según informó la Secretaría de Gestión del Riesgo de Córdoba, las condiciones climáticas adversas -altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad- favorecieron la rápida propagación del fuego, que se mantiene activo desde el viernes y continuaba durante la madrugada del sábado. Ante la gravedad del escenario, se declaró alerta extrema por incendios forestales en toda la provincia.

El foco se desató en una zona de alta concurrencia turística, lo que agravó la situación. Al momento del siniestro, decenas de personas se encontraban practicando senderismo en la reserva natural. “Se vivieron momentos de tensión. Fue necesaria una evacuación preventiva para proteger la vida de los visitantes”, explicaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.

Incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba. Foto: X/gobdecordoba

En total, fueron evacuadas unas 130 personas, mientras que otras lograron retirarse por sus propios medios.

Para contener el avance de las llamas, se desplegó un operativo de gran escala. Participaron brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, efectivos del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), bomberos voluntarios de al menos 12 cuarteles de localidades vecinas y personal del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

El operativo también contó con el apoyo aéreo de cinco aviones hidrantes: tres pertenecientes a la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, el Ministerio de Salud envió tres ambulancias de forma preventiva. Hasta el momento, no se reportaron heridos ni víctimas fatales.

En diálogo con medios locales, Nicolás Vallejo, referente del parque, expresó su pesar: “Es desolador ver los senderos destruidos, la flora arrasada. Se han perdido infraestructuras que costaron años de trabajo”. Por este motivo, el Parque Nacional permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso.

Riesgo de incendio y alerta en varias provincias

El panorama se presenta complejo no solo en Córdoba. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por riesgo extremo de incendios forestales en otras provincias del país. Las altas temperaturas, que en algunas regiones podrían superar los 36°C, junto con la persistencia de viento y la baja humedad, crean un escenario propicio para la aparición de nuevos focos ígneos.

Incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba. Foto: X/@gobdecordoba

Entre las provincias en alerta se encuentran Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe, además de Córdoba. Por esta razón, las autoridades reiteraron la prohibición de encender fuego en zonas rurales y forestales, e instaron a la población a extremar cuidados.