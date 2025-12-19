Incendio forestal en Bariloche: las llamas iniciaron a pocos metros de un sanatorio

Los bomberos combaten las llamas para que no haya una peligrosa expansión, luego de que se hayan registrado llamas a pocos metros de hogares y el centro de salud.

Incendio forestal en Bariloche. Foto: Captura de pantalla

Un importante incendio forestal comenzó este viernes en Bariloche, Río Negro. Las llamas se encuentran en las cercanías del Sanatorio San Carlos, que fue evacuado y hay preocupación en los vecinos y autoridades.

Los Bomberos Voluntarios del Cuartel Centro combaten con las llamas, para evitar que se expandan los peligros.

Incendio forestal en Bariloche. Video: X.

Los detalles del incendio forestal en Bariloche

El foco ígneo comenzó este mediodía a pocos metros del nosocomio que se ubica en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, donde personal del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) y los vecinos de la zona colaboraban con baldes de agua para calmar la situación.

El tránsito se encuentra interrumpido de manera provisoria mientras las autoridades realizan el operativo de emergencia.

El subjefe del SPLIF Bariloche, Nelson Leal, indicó que el incendio se inició “en la ladera del Cerro Runge, justo detrás del sanatorio”. “Avanza rápido por la pendiente y la densa vegetación”.

Sanatorio San Carlos de Bariloche. Foto: Google Maps

Además, las autoridades recordaron que “la presencia de personas no autorizadas en el área de fuego entorpece las maniobras de los bomberos y brigadistas, pone en riesgo la circulación de las unidades de emergencia y puede generar situaciones de peligro para los civiles”.

Y remarcaron el pedido para que “dejen trabajar a los profesionales” que se trasladaron hasta el lugar.

A su vez, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) sostuvo en su cuenta de la red social X que “tiene dos medios aéreos en apresto para colaborar en el control del fuego cuando las condiciones meteorológicas lo permitan” y remarcó: “Estamos monitoreando la situación permanentemente”.

Incendio forestal en Bariloche. Video: X.

Orlando Báez, coordinador del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales, indicó en conversaciones con Radio con Vos cómo está la situación.

“En algunos lugares estuvo a escasos 5 metros de los hogares, se vivieron situaciones muy complejas”, lamentó. Además, negó que haya casas quemadas, ni víctimas fatales”.

“Se está comenzando a investigar, la fiscalía ya asignó personal para investigación. Tenemos algunas sospechas de que pudo haber sido intencional o un descuido en ese lugar”, agregó sobre los motivos del inicio de las llamas.