Incendios forestales en la provincia de Chubut. Foto: Reuters (Maxi Jonas)

Después de jornadas de angustia y fuego descontrolado, la naturaleza dio una tregua en la Comarca Andina tras la llegada de las primeras lluvias a las zonas más castigadas de Chubut, incluyendo el Parque Nacional Los Alerces, Esquel, Epuyén y El Hoyo.

Según informó la agencia ‘Noticias Argentinas’, el contraste con el panorama del sábado es total. Durante el fin de semana, la visibilidad era nula y el fuego había llegado incluso a lamer el asfalto de la Ruta Nacional 40, obligando a su corte total.

Se registraron lluvias en El Hoyo, provincia de Chubut. Video: Instagram / maxijonas.

Este domingo el asfalto luce mojado y las laderas de las montañas, antes envueltas en llamas y humo, muestran la tierra oscura por la humedad.

Fue una grata sorpresa meteorológica, ya que el pronóstico más optimista indicaba lluvias recién para el miércoles 14 de enero. Sin embargo, pasado el mediodía, las nubes negras cubrieron el cielo y el agua comenzó a caer, tomando por sorpresa a los equipos de emergencia.

El asfalto luce mojado y las laderas de las montañas muestran la tierra oscura por la humedad. Foto: REUTERS

Si bien el alivio es real, los especialistas mantienen la cautela. Para que el incendio se considere contenido o sofocado, se estima que harían falta entre 20 y 30 milímetros de agua caída de forma sostenida.

La lluvia ayuda a bajar la temperatura, pero los brigadistas deben continuar trabajando para evitar que los focos subterráneos se reactiven cuando el clima vuelva a secarse.

Para que el incendio se considere contenido o sofocado, se estima que harían falta entre 20 y 30 milímetros de agua. Foto: REUTERS

La llegada del agua representa, sobre todo, un descanso psicológico y físico para los cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios que vienen combatiendo el fuego sin descanso bajo temperaturas extremas.

“Ayer (sábado) el fuego estaba al borde del camino; hoy la montaña respira”, relataron testigos en el paraje Rincón de Lobos, donde el agua también llegó para aplacar las cenizas.

El estado actual de los incendios en la Patagonia

El Hoyo y Epuyén : se registraron lluvias que han ayudado a enfriar “puntos calientes”. En Epuyén, donde el fuego avanzó agresivamente el sábado, el agua trajo un respiro tras días de sequía extrema.

Esquel y Rincón de Lobos : la lluvia también llegó a estos puntos, colaborando en la contención de los focos que amenazaban zonas residenciales.

Parque Nacional Los Alerces: también se reportan precipitaciones, específicamente en la zona de Lago Verde y alrededores.

La llegada del agua representa, sobre todo, un descanso psicológico y físico para los bomberos y brigadistas. Foto: REUTERS

Detalles del pronóstico en la Patagonia