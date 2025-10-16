Comportamiento canino: por qué algunos perros rompen todo cuando se quedan solos en casa

Muerden muebles, destrozan objetos y hasta lloran detrás de la puerta cuando su familia sale de casa. Cómo solucionar este comportamiento.

Perros de hocico chato. Foto: unsplash

Tener un perro como mascota es una alegría para toda la familia pero también en algunos casos trae dolores de cabeza. Si bien son compañeros, simpáticos y muy apegados a sus dueños, muchas veces al salir de casa debemos enfrentarnos a que es posible que, cuando volvamos, encontremos todo destrozado.

Desde almohadones, hasta zapatillas, papeles y muebles destrozados, algunos perros sufren tanta ansiedad y miedo a ser abandonados, que intentan descargar sus sentimientos a través de este comportamiento destructivo. Pero ¿qué dicen los expertos al respecto?

Cómo cuidar a las mascotas Foto: Freepik

Aunque parece una simple travesura por momentos, los veterinarios aseguran que la causa es que no lo hacen por maldad o capricho, sino porque es un claro síntoma de que el animal sufre al quedarse solo en casa.

Una forma de canalizar su angustia, es morder, rascarse o romper todo lo que encuentra a su paso. Otro motivo común, puede ser debido al aburrimiento y a la frustración de tener que quedarse solos.

¿Por qué los perros destrozan la casa cuando te vas? Foto: Freepik

Sobre todo, los perros jóvenes o de raza muy activa, necesitan mucha estimulación física y mental todos los días, y si no se los saca a pasear o no tienen la actividad adecuada, pueden descargar su energía de forma destructiva dentro de la casa cuando sus dueños no están.

En algunos casos más aislados, puede tratarse de una forma de llamar la atención, ya que, aunque sean negativas, cuando rompen algo, reciben alguna devolución de su humano y eso hace que generen algún contacto.

Consejos para bajar la ansiedad en tu perro

Ante las consultas por mal comportamiento animal, los veterinarios recomiendan algunos tips para poder controlar la ansiedad de los perros y generar una mejor convivencia:

Desensibilización gradual al momento de irte

Hacé simulaciones de salida sin realmente irte. Por ejemplo, tomá las llaves, ponete la campera, abrí la puerta, pero quedate en casa. Esto ayuda a que el perro no asocie esos “rituales” con tu partida.

Empezá dejándolo solo por períodos cortos (5-10 minutos) y aumentá el tiempo poco a poco. Premialo con algo rico (como un pedacito de pollo o un snack para perros) cuando volvés y lo encontrás tranquilo.

Los cachorros tienden a hacer más destrozo Foto: Unsplash

Creá un ambiente relajado

Dejá una prenda tuya con tu olor (como una remera usada) cerca de su lugar de descanso. Esto puede darle seguridad. Probá con música tranquila o sonidos blancos (hay playlists en YouTube o Spotify para perros).

Ejercicio físico y mental antes de irte

Sacalo a pasear o jugá con él un buen rato antes de dejarlo solo. Un perro cansado es menos propenso a la ansiedad.

También podés usar juguetes interactivos, como un Kong relleno con paté o comida húmeda, para mantenerlo entretenido mientras no estás. Esto lo distrae y asocia tu ausencia con algo positivo.

Evitá despedidas y llegadas exageradas

Cuando te vas o volvés, tratá de no hacer un drama. Nada de “chau, mi amor, ya vuelvo” con voz de telenovela. Ignoralo unos minutos antes de salir y al volver, para que no se ponga en modo “emoción extrema”.