Los mejores consejos de los veterinarios para hacer feliz a un perro viejito

Tu fiel compañero también necesita de un acompañamiento especial durante la etapa final de su vida. Qué debemos tener en cuenta para su cuidado.

Tener en cuenta la edad de nuestro perro es fundamental Foto: Unsplash

Los perritos un día comienzan a requerir de ciertos cuidados extra para poder seguir teniendo una vida feliz y plena. Sin embargo, cada experiencia es única y depende de la salud de cada mascota.

Según indicaron desde VCA Animal Hospital, la vejez de un perro dependerá de su raza, su tamaño y calidad de vida. Generalmente, más pequeños entran en su etapa madura a partir de los 11 años, mientras que los medianos y los grandes, suelen hacerlo entre los 8 y los 10 años.

Veterinario, perro, mascotas. Foto: Pexels.

Tener en cuenta la edad de nuestro perro es fundamental para comenzar a brindarle los cuidados extra que necesitan, ya que el cuerpo empieza a reaccionar más lento y suelen cansarse con mayor facilidad.

Además, veterinarios recomiendan cambiarles la dieta en esta etapa de su vida, ya que ayudará a prevenir enfermedades y problemas típicos de la vejez, como el sobrepeso, desnutrición o la salud de los huesos.

Consejos útiles para cuidar a un perro durante su vejez

Los expertos en salud animal insisten en que, aunque sean mayores, los perros son unos amantes de los juegos y el ejercicio, así que deberás seguir estimulándolos todos los días. Para ello, deberás ajustar tu rutina sin dejar de lado las caminatas y los momentos de diversión.

Además, a medida que envejecen, valoran cada vez más la calma, así que debés cambiar su cucha por una cama suave, cálida y alejada de las fuertes corrientes de aire y los ruidos molestos.

Como cuidar a un perro en la vejez Foto: Freepik

Las caricias y el amor lo ayudarán a sentirse acompañado y valorado durante su vejez, ya que pueden sentirse un poco deprimidos debido a que no comprenden por qué ya no pueden caminar como antes. Tu apoyo es importante para su bienestar mental y emocional.

Por último, deberás aumentar las visitas al veterinario, ya que a medida que avanzan en edad, comienzan a tener algunos problemas de salud y deben ser controlados y tratados a tiempo.