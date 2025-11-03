Los cuidados fundamentales que hay que tener con un perro viejito: las claves para darle una vida feliz y plena

Tener en cuenta la edad de nuestro perro es fundamental para comenzar a brindarle los cuidados extra que necesitan durante esta etapa de la vida, que es distinta a cualquier otra.

Los cuidados fundamentales que hay que tener con un perro viejito. Foto: Unsplash.

A diferencia de los más jóvenes, los perros viejitos necesitan cuidados extra para disfrutar de una vida feliz y plena. Aunque cada caso es distinto y depende de la salud de cada mascota, hay algunas claves importantes a tener en cuenta en esta etapa.

¿Cómo saber si mi perro es anciano?

Según indicaron desde VCA Animal Hospital, la vejez de un perro dependerá de su raza, su tamaño y calidad de vida. Generalmente, más pequeños entran en su etapa madura a partir de los 11 años, mientras que los medianos y los grandes, suelen hacerlo entre los 8 y los 10 años.

¿Cómo saber si mi perro es anciano? Foto: Unsplash.

Perros viejitos: qué cuidados especiales necesitan

Así como los cachorros requieren atención particular, los perros mayores también necesitan cuidados especiales, detallan desde el blog especializado Verdecora. No son difíciles de aplicar, pero sí implican ser conscientes de la nueva etapa que atraviesa el animal.

1- Alimentación acorde a su edad

La alimentación cumple un rol clave en todas las etapas, pero en la vejez se vuelve aún más importante. Una dieta adecuada no solo influye en la salud física del perro, sino también en su ánimo y energía.

Como los perros mayores suelen tener menor actividad, necesitan menos calorías para evitar el sobrepeso y sus consecuencias. Lo ideal es elegir un alimento “senior” balanceado, con los nutrientes necesarios y bajo en grasas.

Si además presenta problemas dentales, conviene optar por comida húmeda, que facilita la masticación e hidrata mejor al animal.

2- Un tiempo diario solo para él, la clave para su salud emocional

Los perros mayores suelen volverse más afectuosos y demandar más atención. Por eso, aunque la rutina sea intensa, es clave dedicarles un momento diario solo para ellos. Ese tiempo compartido es tan importante como su alimentación: contribuye directamente a su bienestar emocional, algo esencial en esta etapa.

También es fundamental mantener el juego. No solo fortalece el vínculo y les da alegría, sino que ayuda a mantener su mente activa y estimula sus sentidos, incluso en la vejez.

¿Cómo saber si mi perro es anciano? Foto: Unsplash.

3- Actividad física constante, fundamental para el perro anciano

Aunque nuestro perro ya sea mayor, sigue necesitando algo de ejercicio, siempre adaptado a su edad y estado físico. No hace falta exigirle largas caminatas ni grandes esfuerzos, pero mantener una rutina de paseos tranquilos ayuda a conservar su musculatura y cuidar sus articulaciones.

También es importante elegir bien los horarios: conviene evitar tanto las horas de mucho calor como las de frío intenso, ya que ambas pueden afectar su bienestar y movilidad.

Y, sobre todo, hay que tener paciencia. Los perros mayores se mueven con más calma y pueden cansarse con facilidad. Además, algunas veces presentan problemas de visión que les generan inseguridad. Acompañarlos con cariño y comprensión es clave para que sigan disfrutando de sus paseos.

4- Un lugar cómodo para descansar

Es común que los perros mayores tengan dificultades para descansar bien. A veces se debe a un deterioro cognitivo que los desorienta durante la noche, y otras a dolencias como la artrosis, muy frecuente en esta etapa.

Garantizar un buen descanso es clave para su bienestar. Para lograrlo, conviene crear un espacio tranquilo, sin ruidos ni obstáculos, y elegir una cama cómoda y adecuada a sus necesidades, que le brinde soporte y alivie las molestias físicas.

Es común que los perros mayores tengan dificultades para descansar bien. Foto: Unsplash.

5- Cuidado constante del pelo

Cuidar el pelo del perro siempre es importante, pero lo es aún más cuando llega a la vejez. En esta etapa, su pelaje puede perder brillo y densidad, algo totalmente natural con el paso del tiempo.

Mantener una rutina regular de cepillado y limpieza ayuda no solo a conservar su aspecto, sino también a prevenir irritaciones o infecciones en la piel.

Y, sobre todo, no escatimes en cuidados ni en cariño. Dedicarle tiempo y atención es una hermosa forma de retribuirle todo el amor y la compañía que te ha dado a lo largo de su vida.