Compañía canina: 3 beneficios de adoptar un perro viejito, según estudios científicos

Adoptar perros viejitos puede contribuir tanto en la salud del adoptante como en la del animal, aportando múltiples beneficios.

La adopción de un perro viejito, que esté por encima de los 7 años, tiene múltiples beneficios tanto para el adoptante como para el animal.

Según una guía de estudios científicos, trae mayor bienestar físico, sentimiento de estar en compañía y una mejora en el estado emocional, entre otras cosas.

Mayor bienestar físico para el adoptante

Un estudio científico dio como resultado que tener una mascota está asociado con un menor deterioro funcional entre personas mayores. En detalle, la investigación Pet Ownership and Maintenance of Physical Function in Older Adults mostró que quienes tenían perros presentaron menos decadencia en su función física con el paso de los años.

Este resultado sugiere que adoptar un perro mayor de edad puede ayudar a la persona adoptante a mantenerse más activa, moverse más y beneficiar su salud en general.

Compañía y estabilidad emocional

Los perritos viejitos tienden a tener un carácter más tranquilo y rutinario, lo que facilita la convivencia y aporta una presencia constante. Por ejemplo, la guía Humane Society Tampa – The Benefits of Adopting Older Pets informó que estos animales “requieren menos entrenamiento, tienen ya experiencia de vida en un hogar, y pueden adaptarse fácilmente a nuevas rutinas”.

Además, la revisión sobre interacción entre los animales y los humanos Elderly people in many respects benefit from interaction with dogs encontró que los perros tienen un significado importante para personas mayores y contribuyen positivamente a su estilo de vida.

En conclusión, adoptar un perro mayor puede brindar una compañía estable, mejorar el estado emocional, reducir soledad y el aislamiento.

Impacto social positivo: darle una segunda oportunidad al perro

Los perros viejitos son los que más quedan esperando en los refugios, ya que “se adoptan menos que los cachorros”. En el estudio Saving Seniors: An Evaluation of Strategies to Increase the Adoption of Senior Dogs (por Maddie’s Fund) explicaron cómo los programas de adopción de perros mayores tienden a mejorar la tasa de vida de estos animales.

Por otro lado, según la clínica veterinaria Twin Pines Veterinary Clinic, adoptar un perro mayor también “libera recursos en refugios y da espacio para rescatar más animales”.

En resumen, adoptar un perro mayor es generar un beneficio más amplio: mejor calidad de vida para ese animal y además ayudas al sistema de refugios.