Qué hacer cuando un cachorrito le tiene miedo a las tormentas Foto: Freepik

El miedo a los truenos es una fobia muy frecuente en los cachorritos y puede manifestarse de distintas formas: desde esconderse, gemir, ladrar o incluso hacerse pis del miedo. Y aunque no se conoce con exactitud porqué sucede, lo cierto es que a veces necesitan mucha más contención para poder vencer este miedo.

Incluso desde muy pequeños, muchos cachorros comienzan a mostrar signos de estrés incluso antes de que empiece la tormenta. Factores como la lluvia, los relámpagos o los cambios en la presión atmosférica pueden actuar como desencadenantes e incluso pueden afectar mucho más la sensibilidad asociada al miedo a los fuegos artificiales

Qué hacer cuando un cachorrito le tiene miedo a las tormentas Foto: Freepik

Sin embargo, la buena noticia es que con una educación adecuada y contención, los cachorros pueden llegar a vencer esta fobia o reducir el estrés, mejorando así su calidad de vida.

Desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA explican que los miedos y fobias en perros, como el temor a los truenos, forman parte de los trastornos de conducta que deben ser evaluados por profesionales. En estos casos, el abordaje puede incluir técnicas de modificación del comportamiento, desensibilización progresiva e incluso tratamiento farmacológico en situaciones más severas. ¿Qué debemos hacer como dueños?

Cachorros y el miedo a las tormentas: tips recomendados por profesionales para vencer esta fobia

Lo lo castigues, pero tampoco le hagas demasiadas caricias

Uno de los errores más comunes es retar al perrito cuando está asustado. Esta reacción empeora la situación, ya que el animal puede asociar el ruido del trueno con una experiencia negativa adicional, aumentando su ansiedad.

Por otro lado, tampoco se recomienda tranquilizarlo en exceso con caricias constantes, aunque sea con buena intención. Según los expertos en bienestar animal, esto puede reforzar su comportamiento ansioso, haciendo entender que esa reacción es correcta o incluso premiada. Lo ideal es mantener una actitud calmada y natural, transmitiendo seguridad sin reforzar el miedo.

Qué hacer cuando un cachorrito le tiene miedo a las tormentas Foto: Freepik

Brindarle un lugar para que esté sano y salvo

Otorgarle un lugar seguro es una de las mejores formas de ayudar a un perro durante una tormenta. Puede ser una jaula de transporte, debajo de una cama o un rincón tranquilo donde se sienta protegido.

Se recomienda proporcionarles espacios donde se amortigüe el ruido o genere sensación de refugio. Si aún no tiene un sitio elegido, se le puede acondicionar uno con mantas o juguetes, e incluso dejar golosinas para incentivarlo a usarlo.

Generar confianza en el entorno

Los cachorros están aprendiendo a vivir y se adaptan fácilmente a los cambios. Por eso, exponerlos de forma gradual al sonido con volúmenes bajos y distraerlos con juegos y estimulación puede ser una buena idea. De esta forma, asocian la casa con un lugar seguro donde desarrollarse y jugar sin ataduras, mientras afuera sucede una tormenta.

Qué hacer cuando un cachorrito le tiene miedo a las tormentas Foto: Freepik

Por último, es fundamental observar su comportamiento: si muestra demasiado miedo, es necesario llevarlo al veterinario para que se evalúe su cuadro y se actúe en consecuencia. Darles espacio, cariño y contención es la mejor forma de cuidar a un animal durante una tormenta o incluso otros momentos de estrés.