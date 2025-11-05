Comportamiento felino: por qué los gatos eligen dormir en la punta de la cama de sus dueños

Si bien es un acto de ternura, este comportamiento también tiene una explicación relacionada a diversos factores. Conocelos en la nota.

Gatos, animales. Foto: Pexels.

Los gatos son animales que disfrutan de la compañía de los humanos, por lo que millones de personas los eligen como mascotas debido a que son independientes, graciosos y muy juguetones, pero también tienen sus momentos de paz. Y si bien cada gato es distinto, hay comportamientos que se repiten, como el de dormir en la punta de la cama.

Es erróneo asumir que los felinos no experimentan sentimientos o emociones Foto: Unsplash

Por qué los gatos eligen dormir en la punta de la cama

Este comportamiento de los felinos no es casualidad, sino una elección consciente que responde a una combinación de razones instintivas, emocionales y prácticas.

Aunque tu gato viva contigo y se sienta seguro en el hogar, su instinto de supervivencia sigue activo. Como el momento de dormir puede percibirse como una situación de vulnerabilidad, el felino buscará un lugar donde se sienta protegido, y qué mejor que hacerlo bajo la “supervisión” de su humano.

Una de las principales razones por las que a los felinos les gusta dormir en los pies de sus dueños es simple: por calidez. El cuerpo humano emite calor y la punta de la cama es un espacio acogedor y estable donde el gato puede conservar el calor del cuerpo.

Gatos, animales. Foto: Freepik

Sin embargo, hay otros motivos por los cuales un gato decide dormir en los pies de la cama, y son los siguientes: