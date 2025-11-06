Golpe de calor en perros y gatos: cómo prevenirlo y qué síntomas aparecen

Falta poco para que lleguen las temperaturas que superan los 40° C y hay que tener en cuenta las medidas preventivas para evitar cualquier golpe de calor en nuestros animales.

Golpe de calor en animales. Foto: Freepik.

Falta poco para que lleguen las altas temperaturas y las olas de calor que superan los 40°C en diversas partes del país. En ese sentido, los cuidados deben extenderse no solo a las personas, sino que también a las mascotas.

Los perros y gatos son especialmente vulnerables al calor extremo debido a su menor capacidad para regular la temperatura corporal. Un golpe de calor puede resultar fatal si no se toman las medidas adecuadas, por lo que es fundamental conocer los signos de alerta y las estrategias para prevenirlo.

El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal del animal aumenta de manera peligrosa debido a la exposición prolongada a temperaturas elevadas o a la falta de hidratación. Algunos de los signos más comunes incluyen:

Respiración acelerada y jadeo excesivo.

Aumento del ritmo cardíaco.

Babeo excesivo.

Letargo o debilidad.

Dificultad para caminar o tambaleo.

Vómitos y diarrea.

En casos graves, encías azuladas por falta de oxígeno.

Si un animal presenta estos síntomas, es crucial actuar de inmediato para evitar complicaciones más severas.

Cinco consejos clave para prevenir el golpe de calor en mascotas

Para garantizar la seguridad y bienestar de los animales durante los días de temperaturas extremas, es fundamental seguir ciertas recomendaciones:

Proporcionar agua fresca en todo momento: es esencial que las mascotas tengan acceso a agua limpia y fresca durante el día. Se pueden colocar varios bebederos en distintos puntos de la casa.

es esencial que las mascotas tengan acceso a agua limpia y fresca durante el día. Se pueden colocar varios bebederos en distintos puntos de la casa. Garantizar un espacio con sombra y ventilación: tanto dentro como fuera del hogar, es necesario contar con zonas sombreadas y bien ventiladas para que los animales puedan resguardarse del calor.

tanto dentro como fuera del hogar, es necesario contar con zonas sombreadas y bien ventiladas para que los animales puedan resguardarse del calor. Evitar la actividad física intensa en horas de calor extremo: se recomienda sacar a pasear a los perros temprano por la mañana o en la noche, cuando la temperatura es más baja, y evitar que caminen sobre superficies calientes.

se recomienda sacar a pasear a los perros temprano por la mañana o en la noche, cuando la temperatura es más baja, y evitar que caminen sobre superficies calientes. Alimentación en horarios frescos: se sugiere ofrecer comida en las primeras horas de la mañana o por la noche, cuando la temperatura es más templada.

se sugiere ofrecer comida en las primeras horas de la mañana o por la noche, cuando la temperatura es más templada. Nunca dejar a las mascotas dentro de un auto: incluso con las ventanas abiertas, la temperatura dentro de un vehículo puede elevarse rápidamente y provocar un golpe de calor en minutos.

Qué hacer en caso de un golpe de calor en mascotas

Si una mascota muestra signos de golpe de calor, es vital actuar rápidamente para bajar su temperatura:

Llevarla a un lugar fresco y bien ventilado.

y bien ventilado. Humedecer su cuerpo con paños mojados en agua a temperatura ambiente, evitando el uso de agua helada.

con paños mojados en agua a temperatura ambiente, evitando el uso de agua helada. Ofrecerle a gua fresca en pequeñas cantidades.

en pequeñas cantidades. Consultar de inmediato a un veterinario.

Las altas temperaturas pueden ser un riesgo para la salud de perros y gatos, pero con cuidados adecuados es posible protegerlos y garantizar su bienestar. La prevención es clave para evitar golpes de calor y mantener a las mascotas seguras durante el verano.