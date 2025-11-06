Por qué les salen canas a los perros y qué hacer ante una aparición prematura

Los pelos blancos también afectan a las mascotas, quienes suelen tener un menor tiempo de vida que los seres humanos. Los factores detrás de esta característica.

Perros; mascotas; animales. Foto: Unsplash.

Una muestra clara del paso de los años en las personas suelen ser la aparición de canas en el pelo por diferentes tipos de factores. Sin embargo, no somos los únicos, ya que también suele sucederle a los perros.

El color del manto de un perro viene determinado por su genética y raza, siendo más habituales las canas, a temprana edad, en canes con pelaje oscuro. A continuación, la razón principal de dicha descoloración.

Al igual que las personas, el motivo no es otro más que el envejecimiento. La edad en la que su manto empieza a lucir vello de color blanco es a los siete u ocho años, cuando la mascota ya se considera un anciano.

Otras manifestaciones del envejecimiento del can pueden ser: alteraciones en su peso y estado de ánimo, mostrándose más apático, cansado y sin energía, además de problemas de incontinencia urinaria.

Perro viejito. Foto: Unsplash.

Canas prematuras en los perros

En ocasiones, un perro tiene canas antes de los siete u ocho años, tratándose entonces de canas prematuras que nada tienen que ver con el envejecimiento, sino por una alimentación deficiente, carente de nutrientes.

En caso de deberse a una mala dieta, seguramente muestre otras manifestaciones como estreñimiento, falta de energía, diarrea o vómito, además de pérdida de peso, pelo y un tono apagado y sin brillo en el pelaje.

Perro viejito. Foto: Unsplash.

Por otro lado, las canas prematuras en una mascota pueden deberse al estrés. Los canes también sufren estrés por ansiedad por separación, falta de actividad física y estimulación cognitiva o ausencia de cariño.

Finalmente, otras de las causas pueden ser alteraciones en su rutina como una mudanza, la pérdida de un ser querido o la llegada de un nuevo miembro a la familia, ya sea un bebé u otra mascota.