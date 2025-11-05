Comportamiento canino: qué puede generar estrés en los perros y cuáles son los síntomas

Al igual que los humanos, los animales pueden sufrir picos de estrés. Los motivos que lo desencadenan y cómo advertirlo.

Perros; mascotas; animales. Foto: Unsplash.

Al igual que los humanos, nuestras mascotas están expuestas a diversos factores que pueden generarles estrés y ansiedad, como por ejemplo desde ruidos intensos hasta modificaciones en su rutina diaria.

Si bien la mayoría de los dueños están alertas a las distintas señales, no siempre resulta fácil identificar el estrés en un perro. Por eso, conocer los motivos, así como también aprender a percibir las señales, es muy importante para evitar que ese desequilibrio empeore.

Qué significa el estrés canino

Los perros pueden presentar estrés como una defensa de lo que ellos perciben como amenaza. Esto es normal si desaparece al poco tiempo, aunque el problema aparece cuando lo repite constantemente, ya que perjudica su salud física y mental.

El estrés no siempre desencadena en nervios o hiperactividad, en ciertas oportunidades se puede manifestar con cambios en la alimentación o presentar comportamientos que antes no existían. En ese sentido, es importante interpretar esas señales para evitar que el perro esté en estado de alerta siempre.

Qué puede generar estrés en los perros

Cambios en la rutina: si se realizan modificaciones repentinas en la rutina, como por ejemplo en el horario de paseo o de la comida, podría generarles estrés. Es que los animales suelen estar tranquilos cuando tienen una vida más organizada.

Poco ejercicio: cuando el canino pasa mucho tiempo sin pasear, puede acumular energía que después no sabe cómo descargar. Esto puede volverlo hiperactivo, ansioso o hasta tener conductas agresivas.

Horas en soledad: si están mucho tiempo solos o no interactúan con otros animales, pueden aumentar el estrés.

Tensión en la casa: los problemas dentro del hogar pueden traducirse en comportamientos nerviosos.

Mudanza: cambiar de hogar puede generarle estrés ya que debe adaptarse a un nuevo lugar, con olores y sonidos distintos.

Signos de estrés en un perro

Hiperactividad: cuando los caninos hacen movimientos repetitivos sin un motivo en particular, muerden mucho los objetos, se rascan en exceso o pasan mucho tiempo lamiendo, pueden ser intentos de querer liberar la tensión acumulada.

Gruñidos y ladridos: el perro podría manifestar el estrés que siente a través de ladridos o gruñidos.

Cambios repentinos en la comida: cuando rechazan la comida sin razón o cuando empiezan a comer más de lo normal.

Problemas digestivos: los vómitos y la diarrea suelen ser signos de que se sienten estresados, especialmente cuando su estado de tensión es constante.

Cambios corporales y de postura: el estrés en un perro también puede evidenciarse en la rigidez de su cuerpo, con las orejas tensas, respiración acelerada o pupilas dilatas. Además, puede presentar jadeo o pelo erizado.

Qué consecuencias trae el estrés en un perro

El estrés en situaciones puntuales puede ser algo natural. Sin embargo, cuando es frecuente, puede generar problemas de salud a largo plazo. La ansiedad constante debilita el sistema inmunitario del perro y puede sufrir enfermedades más fácilmente.

Por otro lado, la tensión constante impacta en la salud mental del canino, ya que puede desarrollar comportamientos agresivos o incluso mucho miedo ante situaciones diarias. En situaciones extremas hasta pueden arrancarse el pelo o lamerse hasta lastimarse la piel.