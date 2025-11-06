Signos de envejecimiento: a qué edad se considera un gato viejito, según expertos

Al igual que sucede con las los humanos, el envejecimiento en los gatos es un proceso individual: cada uno puede mostrar signos a su propio ritmo. Sin embargo, existen señales generales que suelen comenzar a aparecer con el paso del tiempo.

Los gatos necesitan de mayores cuidados cuando se vuelven adultos. Foto: Unsplash.

A lo largo de su vida, los gatos necesitan cuidados esenciales para mantener su bienestar físico y mental. Si bien durante la adultez joven los riesgos suelen ser menores, cuando alcanzan la etapa de adultos mayores es importante prestarles mayor atención.

¿A partir de qué edad se considera que un gato es adulto mayor?

Al igual que los humanos, el proceso de envejecimiento es individual y cada gato podría presentar signos de envejecimiento en distintos momentos, pero hay señales en general que pueden empezar a mostrar luego de los 7 años, aunque no se verán síntomas exteriores hasta los 12 años aproximadamente, según el sitio Royal Canin.

Las etapas de los gatos. Foto: Unsplash.

A partir de esa edad, las células del gato comenzarán a desacelerarse y las funciones de su cuerpo serán menos efectivas, incluidos el corazón y el sistema inmunitario.

Cómo es la clasificación veterinaria de la edad de un gato, según Royal Canin:

7 a 10 años: maduro

11 a 14 años : adulto mayor

15 años en adelante: geronte

Signos de envejecimiento en los gatitos mayores

Si bien los signos de envejecimiento en cada gato pueden ser distintos, hay algunos procesos que tienen en común. Su audición, su olfato y su gusto comienzan a deteriorarse, por lo que puede afectar su apetito.

Además, los gatos adultos también comienzan a presentar problemas dentales, ya que con el paso del tiempo sus piezas dentales se deterioran al igual que las encías, y hasta pueden perder dientes. La combinación de estos problemas pueden generar pérdida de peso notable.

Por otro lado, los gatos adultos pueden comenzar a perder flexibilidad en sus articulaciones, sobre todo si aparece la artrosis que provoca dolor y disminución de la movilidad. Este problema de flexibilidad perjudica directamente en la capacidad de asearse correctamente, y termina afectando el pelaje y la piel del gato.

Signos de envejecimiento en los gatos. Foto: Unsplash.

En ese contexto, el pelaje del gato puede volverse más blanco y perder su calidad porque las glándulas sebáceas producen menos aceites que protegen la piel. Además, el sistema inmunológico se debilita con la edad, por lo que el gato puede enfermarse con más facilidad. También cambian algunos procesos internos, como la digestión: a los gatos mayores les cuesta más procesar grasas y proteínas.

En cuanto al comportamiento, pueden volverse más retraídos, maullar en horarios inusuales (como durante la noche) o dormir más, aunque con un sueño menos profundo. Estos cambios pueden alterar su rutina y generar algunos problemas de conducta.