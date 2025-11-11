España ocupa el segundo lugar entre los países con mayor pérdida económica a causa del clima extremo

Ocupa también el puesto 24 entre las naciones más afectadas por fenómenos meteorológicos en los últimos 30 años.

Inundaciones en España, REUTERS

España ocupó en 2024, después de Estados Unidos, el segundo lugar de los países que experimentaron mayores pérdidas económicas por los sucesos meteorológicos extremos.

Las lluvias torrenciales ocasionaron daños por valor de 11.000 millones dólares en la peor catástrofe en su historia reciente, mientras que en el caso de Estados Unidos, los huracanes Helene (el más mortífero que azotó el territorio continental desde el huracán Katrina) y Milton (que afectó a Florida) ocasionaron pérdidas cifradas en 84.000 millones de dólares.

Así lo señala el Índice de Riesgo Climático (IRC) Mundial, que elabora cada año el centro de estudios Germanwatch.

En tanto, Brasil experimentó graves inundaciones causadas por fuertes lluvias y tormentas que azotaron el estado de Rio Grande do Sul, y provocaron daños económicos totales por más de 7.000 millones de dólares.

En este índice España se mantiene en la posición 24ª en el ranking de los países con mayor peligro de sufrir sucesos meteorológicos extremos en los últimos 30 años (1995-2004).

El IRC tiene en cuenta diversos factores, como los muertos, los heridos y los daños económicos producidos en esos sucesos y teniendo en cuenta los datos relativos (referido a la población o el PIB).

España, entre los países más afectados por eventos extremos en los últimos 30 años

Además, el CRI, que elabora Germanwatch desde 2006, muestra que un 40 % de la población mundial —más de 3.000 millones de personas— vive en los once países más gravemente afectados por este tipo de fenómenos como olas de calor, inundaciones o tormentas, en los últimos 30 años.

Esos once países son Dominica (1), Myanmar (2), Honduras (3), Libia (4), Haití (5), Granada (6), Filipinas (7), Nicaragua (8), la India (9), Las Bahamas (10) y China (11).

También señala que países de la Unión Europea (UE) y naciones industrializadas como Francia (12), Italia (16) o Estados Unidos (18) se encuentran entre los 30 más afectados por el clima extremo.

Más de 830.000 muertes en 30 años

Las más de 830.000 muertes derivadas de los 9.700 eventos meteorológicos extremos ocurridos entre 1995 y 2024 ocasionaron también más de 4,5 billones de dólares en daños directos, ajustados por inflación, según esto.

“Las olas de calor y las tormentas representan la mayor amenaza para la vida humana cuando se trata de fenómenos meteorológicos extremos”, apunta una de las autoras del CRI, Laura Schäfer.

Algunos países con posiciones muy altas en la clasificación sufrieron uno o pocos eventos climáticos, aunque extremadamente devastadores, mientras que otros fueron golpeados por el clima extremo de manera reiterada.

Vera Künzel, coautora del índice, apunta que países como Haití, Filipinas y la India —entre los diez más afectados según el CRI— “afrontan desafíos particulares y son golpeados tan regularmente por inundaciones, olas de calor o tormentas, que regiones enteras apenas logran recuperarse del impacto cuando llega el siguiente evento”.

“Cuando en la COP se negocia más financiación para abordar las pérdidas y los daños, el foco debe estar en países como estos. Sin un apoyo a largo plazo —incluida la adaptación a la crisis climática— se enfrentarán a desafíos insuperables”, advierte.