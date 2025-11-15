¿Tu perro se hace pis al verte?: las causas más comunes y las soluciones más efectivas, según un veterinario

Algunas mascotas se excitan tanto al ver a su amo que pierden el control del esfínter. En otros casos, orina como una señal de sumisión frente a alguien que percibe como “más dominante”. Conocé las recomendaciones para evitar esta situación.

Por qué los perros suelen orinarse al reencontrarse con sus dueños. Foto: Freepik.

Es común que algunos dueños de perros noten que, al llegar a casa, sus mascotas se orinan apenas los ven. Este comportamiento, que puede sorprender o preocupar, suele tener distintas causas: desde motivos médicos hasta factores emocionales o de aprendizaje.

Algunos perros, en su mayoría cachorros o jóvenes, se excitan tanto al ver a su amo que pierden el control del esfínter. “No pueden contenerse cuando están muy emocionados”, explicó la veterinaria Megan Keller, durante un diálogo con el sitio especializado ‘PetMd’.

Algunos perros se excitan tanto al ver a su amo que pierden el control del esfínter. Foto: Freepik.

En otros casos, el perro orina como una señal de sumisión frente a alguien que percibe como “más dominante”. Esta situación puede detectarse analizando las señales de la mascota: orejas atrás, mirada esquiva, cuerpo enrollado o bajo.

La UC Davis School of Veterinary Medicine lo describe como “submissive urination” y advierte que no refleja un problema de carácter, sino una respuesta fisiológica al estrés o la inseguridad que presenta el perro al momento de alguna situación en particular.

Sin embargo, antes de asumir que se trata de un tema de conducta, hay que descartar causas médicas: infecciones urinarias, problemas hormonales o renales que pueden provocar pérdida de control de la orina por parte de la mascota.

Los machos no castrados orinan para marcar territorio. Foto: Freepik.

Por otro lado, los machos no castrados orinan para marcar territorio, mientras que cambios en la rutina, como por ejemplo la llegada de otra mascota o nuevas situaciones, pueden provocarle ansiedad, que se refleja en la micción dentro del hogar.

¿Cómo evitar que tu perro orine tras un reencuentro con su dueño?