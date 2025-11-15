¿Tu perro se hace pis al verte?: las causas más comunes y las soluciones más efectivas, según un veterinario
Es común que algunos dueños de perros noten que, al llegar a casa, sus mascotas se orinan apenas los ven. Este comportamiento, que puede sorprender o preocupar, suele tener distintas causas: desde motivos médicos hasta factores emocionales o de aprendizaje.
Algunos perros, en su mayoría cachorros o jóvenes, se excitan tanto al ver a su amo que pierden el control del esfínter. “No pueden contenerse cuando están muy emocionados”, explicó la veterinaria Megan Keller, durante un diálogo con el sitio especializado ‘PetMd’.
En otros casos, el perro orina como una señal de sumisión frente a alguien que percibe como “más dominante”. Esta situación puede detectarse analizando las señales de la mascota: orejas atrás, mirada esquiva, cuerpo enrollado o bajo.
La UC Davis School of Veterinary Medicine lo describe como “submissive urination” y advierte que no refleja un problema de carácter, sino una respuesta fisiológica al estrés o la inseguridad que presenta el perro al momento de alguna situación en particular.
También podría interesarte
Sin embargo, antes de asumir que se trata de un tema de conducta, hay que descartar causas médicas: infecciones urinarias, problemas hormonales o renales que pueden provocar pérdida de control de la orina por parte de la mascota.
Por otro lado, los machos no castrados orinan para marcar territorio, mientras que cambios en la rutina, como por ejemplo la llegada de otra mascota o nuevas situaciones, pueden provocarle ansiedad, que se refleja en la micción dentro del hogar.
¿Cómo evitar que tu perro orine tras un reencuentro con su dueño?
- Control de visitas: pedile a familiares y amigos que ignoren al perro los primeros minutos, para que no se excite demasiado.
- Descartar causas médicas primero: una revisión veterinaria es clave para descartar infecciones o problemas renales.
- Entrenamiento de obediencia básico: enseñale a sentarse o mantener una postura tranquila antes de recibir atención, y premiá su comportamiento correcto.
- Limpieza adecuada: usá productos enzimáticos que eliminen por completo el olor de la orina para evitar que “marque de nuevo”.
- Saludá con calma: evitá saludos efusivos al llegar, hablá en voz baja y acercate de lado. Esperá a que el perro se calme antes de acariciarlo.