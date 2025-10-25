Lágrimas de felicidad: un estudio científico reveló que los perros lloran al reencontrarse con sus dueños

Los perros producen lágrimas cuando se reencuentran con sus dueños. Foto: Unsplash.

Un estudio científico publicado por la revista ‘Current Biology’ reveló que los perros producen lágrimas cuando se reencuentran con sus dueños.

“Nunca habíamos escuchado sobre animales que derramaran lágrimas en situaciones felices, como al reencontrarse con sus dueños”, aseguró Takefumi Kikusui, uno de los autores del estudio.

Los perros derraman lágrimas en situaciones felices. Foto: Unsplash.

Los investigadores midieron la cantidad de lágrimas bajo los párpados mediante una prueba común llamada “Schirmer”. Después, tomaron como comparación un nivel elevado, como cuando el perro se encuentra con su dueño o espacio habitual.

Luego de un período de cinco a siete horas de separación, la cantidad de lágrimas aumentó “significativamente” tras cinco minutos de reencontrarse con su dueño. También, el volumen de llanto fue mayor al comparar el reencuentro con su dueño al que tuvo con otra persona.

La importancia de la “hormona del amor” en los perros

Según los investigadores, la producción de lágrimas está vinculada con la presencia de la ”hormona del amor” u oxitocina. También, intentaron comprender la parte funcional de estas lágrimas.

Para ello, pidieron a los dueños que ordenaran fotos de su perro en función de en cuáles de ellas sentían más ganas de cuidarlo. Las fotos en las que se les aplicaron lágrimas artificiales fueron ordenadas “significativamente” más arriba.

La producción de lágrimas está vinculada con la presencia de la ”hormona del amor” u oxitocina. Foto: Unsplash.

Sobre esta características presentes en los bebés humanos, Kikusui explicó que “es posible que los perros que muestran sus ojos mojados durante las interacciones hagan que los cuiden más“.

Los perros, domesticados como ningún otro animal, desarrollaron habilidades específicas para comunicarse y se demostró que el contacto visual moldea la relación entre el animal y el amo.

