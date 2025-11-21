Comportamiento canino: por qué los perros se lamen las patas y cuándo hay que preocuparse, según los expertos

Si bien uno de los hábitos más comunes en los caninos es lamerse las patas, los expertos advirtieron que hay que prestarle atención. Por qué.

Uno de los hábitos más comunes en los caninos, como lamerse las patas, no debe ignorarse.

Si bien muchas señales en los perros pueden pasar desapercibidas porque parecen inofensivas, pequeños gestos como un gruñido, una mirada o un lamido constante pueden ser más que simples costumbres: a menudo son formas de manifestar ansiedad, dolor o incomodidad.

En ese sentido, Harry Edward Chapman, fundador de DotDotPet, realizó una entrevista con el diario británico The Sun y explicó que uno de los hábitos más comunes en los caninos, como lamerse las patas, no debe ignorarse.

Según la información que brindó el especialista, que un perro se lama constantemente las patas puede convertirse en un problema mayor a futuro ya que esto puede estar relacionado con alergias, dolor físico, ansiedad o irritaciones en la piel y, si no se trata a tiempo, el malestar puede empeorar y complicar el tratamiento.

Por qué los perros se lamen las patas

Alergias : al polen, alimentos o productos de limpieza.

Dolor articular : como la artritis.

Estrés o ansiedad: cambios de rutina, mudanzas o la ausencia de sus dueños.

Parásitos o irritantes: pulgas, garrapatas o contacto con químicos.

Según el experto, hay que preocuparse cuando el animal lo hace excesivamente y en reiteradas oportunidades, ya que puede provocarse heridas e infecciones que aumentan la picazón y el dolor.

Qué hacer ante estos síntomas

Observa r cuántas veces lo hace y anotar cuándo ocurre.

Consultar con un veterinario si el comportamiento es constante o aparecen lesiones.

Lavar las patas con agua tibia después de los paseos.

Revisar almohadillas y uñas con regularidad.

Ofrecer una dieta equilibrada.

Darle juguetes, ejercicio y actividades para reducir la ansiedad.

Chapman destacó que hay que entender el lenguaje corporal de los perros, ya que es clave para cuidarlos y garantizar su bienestar.