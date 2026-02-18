Planta bailarina Foto: Naturalist

Las plantas suelen crecer en silencio y plena quietud, pero lo cierto es que en el mundo vegetal existen todo tipo de rarezas: desde girasoles que se mueven con el sol, hasta una especial que actúa con gracia con las vibraciones sonoras. Esta especie, llamada “bailarina”, se mueve con rapidez y es fanática del pop.

Estamos hablando de la Codariocalyx motorius, una planta poco conocida que parece moverse al ritmo de la música. A simple vista puede parecer inmóvil, pero bajo determinadas condiciones sus hojas realizan pequeños movimientos rítmicos que le valieron el apodo de planta bailarina o planta telégrafo.

Originaria del sudeste asiático, esta especie despierta curiosidad tanto en aficionados a la jardinería como en investigadores, ya que desafía la idea de que las plantas son organismos completamente pasivos frente a su entorno. Y aunque es una planta resistente durante todo el año, su auge aparece durante la primavera y el verano, donde el polen y el ambiente cálido abundan, posándose en sus hojas.

Por qué la Codariocalyx motorius se mueve

A diferencia de la mayoría de las plantas, cuyos movimientos son lentos y casi imperceptibles, la Codariocalyx motorius puede mover partes de sus hojas en cuestión de segundos o minutos. Este fenómeno se explica por la acción de células especializadas llamadas pulvinos, que regulan cambios de presión interna y permiten el movimiento sin necesidad de músculos.

Cuando la planta recibe estímulos, tales como las variaciones de luz, temperaturas, contacto físico o incluso la música, sus células se contraen o se expanden, generando un desplazamiento visible de los foliolos laterales. Por este motivo, muchos amantes de la jardinería aseguran que esta planta baila al ritmo del pop, con melodías alegres y festivas.

Si bien no existe evidencia científica de que la planta pueda “escuchar” música como los humanos, sí se sabe que responde a vibraciones mecánicas. Los sonidos producen ondas que se transmiten por el aire y pueden ser percibidas por la planta como estímulos físicos. Algunos estudios preliminares y experimentos caseros sugieren que frecuencias repetitivas pueden intensificar estos movimientos, sobre todo cuando la planta se encuentra cerca de parlantes o instrumentos musicales.

Cómo cuidar una planta bailarina

La planta bailarina (Codariocalyx motorius) no es difícil de cuidar, pero sí tiene algunos requisitos clave para que crezca sana y, sobre todo, para que se mueva. Cual es la mejor guía para que crezca sana, fuerte y al ritmo de la música.

Codariocalyx motorius Foto: The Seed Vine

Luz : mucha luz natural, mejor si es indirecta. Con buena iluminación, se mueve más.

Temperatura: clima cálido. Ideal entre 20 y 30 °C. El frío frena su crecimiento y sus movimientos.

Riego moderado: regá cuando la tierra esté apenas seca arriba. Nada de encharcar.

Sustrato liviano y con buen drenaje: tierra fértil + perlita o arena funciona perfecto.

Ambiente: sin corrientes de aire y con humedad media. Podés pulverizar agua en días muy secos.

Vibraciones / música: no es obligatorio que pongas sonidos, pero si lo hacés, estimularás mucho mejor su “baile”.

Por último, la planta bailarina debe podarse únicamente cuando las hojas están secas o dañadas y si no se mueve, casi siempre es porque le falta luz, calor y algo de estimulación externa. Este ejemplar es simpático y duradero, por eso, es una buena opción para balcones y departamentos que entienden de buena música y alegría.