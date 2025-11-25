Ni pipeta ni collar: cómo combatir las pulgas en mascotas con un repelente natural fácil y efectivo

Con la llegada del calor y el aumento de las temperaturas, estos parásitos resurgen y ponen en riesgo la salud de perros y gatos.

Perros y gatos. Foto: Unsplash

Las pulgas y las garrapatas son un problema común en los hogares con mascotas. No solo generan incomodidad en perros y gatos, sino que además pueden transmitir enfermedades que afectan tanto a los animales como a las personas.

Los dueños de las mascotas buscan alternativas caseras y naturales para evitar la aplicación de químicos que, en algunos casos, pueden resultar irritantes o tener efectos secundarios.

Perro, animales. Foto: Unsplash.

Quien tiene mascotas debe asumir la responsabilidad de tenerla bien y, para hacerlo de forma natural, ayuda a mantener la higiene y el bienestar de todo el hogar también.

Vale aclarar que estas soluciones caseras no reemplazan la visita al veterinario ni los tratamientos recetados en casos de infestación grave, pero sí funcionan como un método preventivo eficaz para el día a día.

Consejos caseros para cuidar la salud de los animales

Baños con vinagre de manzana

Diluir una parte de vinagre en tres de agua y enjuagar al perro o gato ayuda a repeler pulgas gracias a su olor ácido.

Infusión de romero y lavanda

Preparar un té concentrado y aplicarlo con un pulverizador en el pelaje para que actúe como repelente natural.

Cepillado diario

Pasarles un peine fino permite detectar pulgas a tiempo y retirar huevos o larvas antes de que se propaguen.

Limpieza profunda de la cama

Lavar mantas y colchones de la mascota con agua caliente elimina posibles parásitos escondidos.

Escasa conexión con los perros. Foto: Unsplash.

Tierra de diatomeas

Esparcir pequeñas cantidades en alfombras y rincones ayuda a secar y matar pulgas de forma segura.

Aceite de coco

Aplicar gotas en el pelaje hidrata la piel y actúa como repelente suave.

Cáscaras de cítricos

Frotar suavemente con piel de naranja o limón en las zonas problemáticas ayuda a mantener alejadas a las garrapatas.