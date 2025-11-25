Truco para la lengua de suegra: el abono casero con una fruta que puede ayudar a que florezca

Este tip de jardinería ayuda a que la planta florezca en las propias semanas de forma natural y sin recurrir a los químicos. Cómo hacerlo, paso a paso.

Lengua de suegra. Foto: Freepik IA.

La lengua de suegra es una planta popular por su resistencia y su fácil cuidado, aunque suele ser una sorpresa que genere flores. Sin embargo, hay algunos trucos caseros que se encuentran bajo llave por los mejores jardineros del mundo, que deciden revelarlos para que los hogares cada vez tengan más plantas.

La floración de este tipo de plantas es posible gracias a la cáscara de banana. Este simple ingrediente hará que el color aparezca en los balcones, las terrazas y los jardines durante toda la primavera y el verano.

Aunque es una de las plantas más populares por su bajo mantenimiento, la lengua de suegra tiene ciertas particularidades que dificultan su floración. La clave está en ofrecerle el entorno y los nutrientes adecuados, especialmente en primavera y verano, cuando su crecimiento es más activo.

Cáscara de banana Foto: Freepik

El método casero para la lengua de suegra: cáscara de banana como fertilizante natural

Este recurso de la jardinería es muy económico, sostenible y efectivo, ya que la cáscara de banana es rica en minerales esenciales como potasio, fósforo y calcio, fundamentales para el crecimiento y la floración de las plantas. Para que este tip funcione, deberás seguir algunos pasos:

Cortá la cáscara de banana: rociar la cáscara en pedazos pequeños e incorporarlos al sustrato para liberar los nutrientes de manera gradual.

Infusión líquida: hervir las cáscaras en agua durante 10 minutos, dejar enfriar y usar el líquido para regar la planta.

Usala como fertilizante: Dejar las cáscaras en agua durante 2 o 3 días y emplear la mezcla para hidratar el sustrato.

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

Para una floración en pocas semanas, podés aplicar este fertilizante cada 15 días durante primavera y verano. Además, asegúrate de que haya buena luz indirecta, evitando la exposición directa prolongada. Por último, mantené un riego moderado, sin saturar las raíces de la lengua de suegra, para favorecer el desarrollo saludable de la planta.