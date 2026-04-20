Plantas trepadoras Foto: Imagen generada por IA

Las plantas trepadoras no crecen todas iguales en macetas o contenedores varios. Aquellas plantas que son sumamente utilizadas en jardinería de exterior que te permiten transformar el ambiente de tu balcón, patio o terraza completamente merecen ciertos cuidados respecto a su entorno.

La clave está en el drenaje y en diferenciar una enredadera de una trepadora por su forma de aferrarse a las estructuras; mientras que algunas necesitan ser guiadas, otras tienen mecanismos naturales para esa función. En este sentido, el jardinero y divulgador Ignacio Guío, explica en uno de sus videos en su cuenta de Instagram (@IgnacioGuio) qué especies elegiría sin problemas y cuáles le tomarían más tiempo y cautela según el clima y las condiciones del suelo.

Ignacio Guío Foto: @IgnacioGuio en Instagram

No son lo mismo: cuáles son las diferencias entre enredaderas y trepadoras

La idea clave consiste en diferenciar enredaderas de trepadoras. Toda enredadera es una trepadora pero no toda trepadora es una enredadera. Las plantas trepadoras son aquellas que, en lugar de sostenerse por sí mismas, crecen apoyándose en otras superficies como árboles, muros o rejas para alcanzar la luz. Este grupo no corresponde a una clasificación botánica estricta, sino a una forma de crecimiento que ha evolucionado en distintas especies para adaptarse a entornos donde competir por la luz es fundamental.

Toda enredadera es una trepadora pero no toda trepadora es una enredadera Foto: rawpixel.com / Roungroat

Dentro de este conjunto se encuentran las enredaderas, que son un tipo específico de trepadora. Su principal característica es que se enrollan alrededor del soporte mediante el movimiento helicoidal de sus tallos, como ocurre en especies como la Ipomoea purpurea o la Wisteria sinensis. Este mecanismo les permite aferrarse de manera firme sin necesidad de estructuras adicionales.

Entender esta distinción permite seleccionar de forma más adecuada la planta en función del tipo de soporte disponible en el hogar.

Trepadoras: qué cambia al elegir que crezca en la tierra o en maceta

Guío distingue entre las plantas cultivadas directamente en el suelo y aquellas que crecen en macetas, y señala que las raíces son el elemento clave para entender esta diferencia. Según explica, el sistema radicular “detecta” el espacio disponible y, en función de eso, regula tanto el ritmo de crecimiento como el tamaño final que puede alcanzar la planta.

En el caso de las trepadoras plantadas en tierra, el desarrollo suele ser más rápido y vigoroso, ya que las raíces disponen de mayor libertad para expandirse y acceder a agua y nutrientes sin tantas restricciones. Esto favorece ejemplares de mayor tamaño y con un crecimiento más intenso, especialmente cuando encuentran un soporte adecuado para trepar.

Enredadera Foto: Freepik

En cambio, cuando se cultivan en macetas, el crecimiento se ve naturalmente limitado por el volumen del recipiente. Aún así, esto no implica un mal desarrollo. Como aclara Guío, las especies recomendadas pueden crecer sin problemas, aunque lo hacen de manera más controlada y contenida, lo que incluso puede resultar ventajoso en espacios reducidos o de uso ornamental.

Las trepadoras que funcionan muy bien en macetas, según el experto en plantas

La buganvilla (Bougainvillea) es una trepadora muy popular en jardines mediterráneos y también apta para maceta por su floración vistosa y su fácil adaptación. Guío destaca que hay variedades con distinta resistencia al frío; aunque es rústica, de pleno sol y riego moderado, en zonas con heladas conviene protegerla en invierno, resguardándola bajo techo para asegurar su buena brotación en la siguiente temporada.

Bunganvilla Foto: Freepik

Otra especie que menciona es el falso jazmín (Trachelospermum jasminoides), una trepadora muy elegida para jardines y terrazas por su intenso aroma floral y por su gran resistencia tanto al frío como al calor, lo que permite cultivarla en una amplia variedad de climas; no obstante, el especialista advierte que, cuando se la cultiva en maceta, su desarrollo puede ser más lento que en suelo directo.

Falso jazmín Foto: Unsplash

La madreselva japonesa (Lonicera japonica) es una trepadora muy resistente que también puede cultivarse en maceta. Guío la destaca por su gran adaptabilidad. Crece con fuerza y rapidez, por lo que es ideal para cubrir pérgolas, rejas o estructuras verticales, siendo una opción práctica para obtener resultados visibles incluso sin suelo directo.

Clima y espacio, dos factores clave a tener en cuenta al momento de elegir tu trepadora

Algunas especies se caracterizan por su desarrollo rápido y por cubrir estructuras verticales en poco tiempo. En ese grupo, el especialista destaca la glicinia (Wisteria sinensis) y la vid (Vitis vinifera), una planta que suele asociarse a la producción de uvas pero que también cumple una función decorativa; según Guío, la vid se distingue por su alta tolerancia al frío, al calor y a las podas frecuentes, lo que la convierte en una opción muy versátil.

Uvas, Mendoza, vid, vitivinícola

Para espacios más acotados o terrazas, recomienda evaluar especies vistosas pero controlables, como la pasiflora, que puede crecer en maceta en climas templados si se la mueve según la estación, el Solanum laxum o velo de novia, apreciado por su floración abundante, la hiedra, clásica por su resistencia y variedad ornamental, y el plumbago o jazmín azul, ideal para zonas cálidas por su profusión de flores y crecimiento frondoso.