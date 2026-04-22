Eco-ansiedad: el temor que crece ante la crisis ambiental. Foto: Redacción canal26.com

Cada 22 de abril se conmemora en todo el mundo el “Día de la Tierra”. La fecha fue instituída por la ONU en 2009 para concientizar sobre las consecuencias de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, y el impacto de las acciones humanas en la naturaleza.

Este año, el lema es “cuidar a nuestra Madre Tierra” y es una buena oportunidad para reflexionar sobre los efectos de nuestro actual modelo de producción y consumo, que impulsa la deforestación y la creciente generación de residuos. Pero también sobre las acciones y soluciones que de la mano de la ciencia y la tecnología, y -fundamentalmente- de la educación, la concientización y el cambio de hábitos, podemos llevar adelante como humanidad para detener y revertir el daño que infligimos a nuestro planeta.

La crisis climática y ambiental no es una amenaza para el futuro sino que ya estamos viviendo sus efectos en nuestra vida cotidiana. Aquí, las señales de alerta:

1. Tormentas más intensas y lluvias extremas

El aumento de las temperaturas medias globales por el cambio climático potencia eventos meteorológicos extremos. Los océanos absorben gran parte del calor generado por los gases de efecto invernadero, lo que modifica la intensidad de huracanes y tormentas.

Estudios recientes señalan que, por cada grado que aumenta la temperatura, las lluvias intensas pueden incrementarse más de un 20%. Esto eleva el riesgo de inundaciones y daños en algunas zonas, e intensifica los vientos y sequías extremas en otras, provocando pérdidas de infraestructura y cosechas.

2. Olas de calor y ciudades más vulnerables

Las áreas urbanas concentran el 45% de la población mundial. El fenómeno de “isla de calor” hace que las temperaturas medias en las ciudades sean más altas que en zonas rurales. Esto genera trastornos físicos y psicológicos como irritabilidad, ansiedad, insomnio y dificultades para la concentración. Y tiene su correlato en las actividades diarias y la productividad: durante olas de calor, la movilidad puede caer hasta un 20%.

Por otra parte, el impacto es desigual, ya que afecta mayormente a los adultos mayores y personas con menos recursos. A su vez, quienes trabajan al aire libre tienen menos posibilidades de resguardarse.

3. Los océanos se calientan, se llenan de plásticos y sube el nivel del mar

Cada año, se vuelcan a los océanos unas 13 millones de toneladas de plástico, lo que equivale a descargar un camión de basura por minuto. Esto, además de tener consecuencias en la mortandad de peces, aves y algas, aumenta la temperatura de las aguas y acelera la salinización.

El nivel medio del mar aumentó más de 20 centímetros desde 1880, impulsado por el deshielo y el calentamiento de los océanos. En Argentina, investigaciones del Servicio de Hidrografía Naval detectaron que el ritmo de crecimiento se duplicó en zonas como Buenos Aires y Puerto Quequén.

Este fenómeno no solo impacta en las costas, sino también en el acceso al agua potable: la intrusión de agua salada en ríos y acuíferos reduce la disponibilidad de agua dulce y puede afectar la salud.

4. Incendios forestales cada vez más frecuentes

El aumento sostenido de la temperatura favorece condiciones propicias para que se generen incendios forestales más intensos y frecuentes.

En Sudamérica, la combinación de sequías, calor extremo y vientos incrementa el riesgo, mientras que la reducción de lluvias en regiones como la Patagonia agrava el escenario.

Estos incendios no solo destruyen ecosistemas, sino que también ponen en peligro a especies amenazadas: casi el 40% podría perder la mitad de su hábitat.

5. Los glaciares se derriten y hay menos agua disponible

El derretimiento acelerado de glaciares es una de las señales más visibles del calentamiento global.

En las últimas tres décadas, la pérdida de hielo fue constante y acelerada. Este proceso altera el ciclo de los ríos, reduce la disponibilidad de agua dulce y afecta a comunidades que dependen de estos reservorios naturales para el consumo y la producción.

6. Bosques, animales y plantas en peligro

De acuerdo al último informe “Planeta Vivo” realizado por la WWF (World Wildlife Federation), en tan solo 50 años, hubo una reducción del 73% en las poblaciones de vida silvestre en el mundo. En la Antártida, especies emblemáticas, como el pingüino emperador y el lobo marino antártico, enfrentan un serio riesgo de extinción por la pérdida de hielo y la propagación de enfermedades.

Según la ONU, cada año desaparecen 10 millones de hectáreas de bosques a nivel global.

Argentina es uno de los 10 países que más superficie boscosa perdió en el mundo y, en lugar de protegerlos, busca reformar la Ley de Bosques para habilitar la «deforestación legal» en zonas que hasta el momento estaban «protegidas».

Lo cierto es que la deforestación a gran escala, acelera la crisis climática y la pérdida de biodiversidad al destruir hábitats y reducir la capacidad del planeta para absorber carbono.

7. Pérdida de cosechas y aumento del precio de los alimentos

Los fenómenos climáticos extremos impactan directamente en la producción y el acceso a los alimentos. Cultivos sensibles al clima como el cacao y el café han visto reducido su rendimiento en los últimos años por el aumento de las temperaturas, la sequía y los patrones de lluvia impredecibles, lo que repercute en un encarecimiento de los precios internacionales de estos productos.

A su vez, el aumento en la temperatura altera el ciclo de vida de insectos polinizadores, como abejas y avispas, afectando la reproducción de plantas y la producción de cereales, frutas y verduras.

Pese al incierto panorama ambiental, hay muchas cosas que los seres humanos podemos hacer para revertir el daño y restaurar la naturaleza. Necesitamos transformar los actuales modelos de producción y consumo; la planificación de las ciudades para hacerlas más resilientes; transicionar hacia esquemas de energía renovables, un consumo más consciente y un modelo de economía circular que en lugar de extraer más recursos de la naturaleza para aumentar la producción y el consumo, extienda la vida útil de los bienes y

permita reutilizarlos o reciclarlos para convertirlos en materias primas de nuevos procesos productivos en lugar de desecharlos.

El desafío está planteado y depende de nosotros, pasar de ser parte del problema a viabilizar las soluciones.