Cómo cuidar tu lengua de suegra: para qué sirve la mezcla de canela y café en el sustrato y cada cuánto aplicarla

La lengua de suegra es una de las plantas más elegidas y funciona para decorar cualquier tipo de ambiente. Cómo cuidarla de la forma correcta.

Sansevieria, lengua de suegra. Foto: Pexels.

La sansevieria o lengua de suegra es una de las plantas más elegidas para los hogares por los pocos cuidados de jardinería que requiere. Además, existen métodos para enriquecer su crecimiento como mezclar café y canela y colocarlo en el sustrato de la planta.

¿Por qué mezclar canela y café en el sustrato de la lengua de suegra?

Esta técnica, recomendada por los jardineros, funciona para el correcto desarrollo de la planta y hasta para fomentar el crecimiento de las flores. El café aporta distintos minerales importantes para fortalecer la planta.

Este ingrediente también se destaca por su aporte de nitrógeno, que funciona para la producción de masa vegetal y ayuda a la planta a crecer fuerte y saludable. Además, promueve el nacimiento de nuevas flores.

El café elimina los malos hogares de un hogar. Foto: Freepik.

Por otro lado, el café aporta, en menores cantidades, otros nutrientes como potasio, magnesio, fósforo y hierro.

Por su parte, la canela es ingrediente que sirve como fungicida natural. Este condimento aporta compuestos que ayudarán a eliminar hongos y moho, frenando su proliferación.

Canela; alimento. Foto: Freepik.

Además, el fuerte olor que larga la canela ayudará a repeler insectos, clave para la lengua de suegra que vive en exterior. Colocar un poco de canela en el sustrato de la planta ayudará a eliminar hormigas, babosas y hasta caracoles, y así se promoverá la buena salud de la planta.

Cómo preparar el ingrediente con canela y café

Los jardineros recomendaron utilizar un recipiente con dos cucharadas de canela y una cucharada de café (sin endulzantes artificiales). Revolver hasta integrar y luego espolvorear la mezcla en el sustrato de la lengua de suegra.

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

A la hora de regar con cuidado la lengua de suegra, se liberará un fuerte olor que repelerá insectos, además de que se absorberán los nutrientes, beneficiando así al óptimo crecimiento de la lengua de suegra. Este procedimiento se puede repetir cada dos semanas.